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收69萬管理費佔為己有 貪保全做假存摺被主委識破遭訴
桃園市王姓保全擔任社區總幹事，收取住戶管理費時心生貪念，陸續將高達69萬餘元管理費佔為己有，為了怕被發現，不僅抽出繳費單避免稽核，還將友人存摺存摺戶名變造成社區管委會以供核對，結果被主委機警察覺並提告，檢方偵結依業務侵占罪嫌將他起訴。
檢警調查，王姓男子（46歲）2018年6月至2021年6月由保全公司派駐在龜山區一處社區擔任總幹事，負責管理社區零用金、收取住戶管理費並繳存至社區帳戶，任職期間向住戶陸續收取16萬9603元管理費，收錢後再將繳費單抽出，令管委會無法稽核款項。
王男食髓知味，陸續又收取52萬5758元款項，雖有開立繳費單，但未如數存入社區帳戶中，而是佔為己有。
檢警查，王男事後為掩飾犯行，還擅自變造社區存摺，竄改去年2月至5月的內容，又修改不知情友人的同銀行存摺封面，將戶名改為社區管委會，持假存摺供管委會核對金流；主委看到假存摺察覺有異，請保全公司核對帳戶確認管理費被侵佔，自行告發。
王男到案後坦承犯行，並先歸還31萬元，檢方偵結依業務侵占罪嫌起訴他，並請法院宣告沒收剩餘犯罪所得38萬餘元。
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