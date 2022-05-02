快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦開臥床兒的車載小王出遊 婆婆攔車質問判有罪

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市顏姓婦人的兒子因病臥床，她看到林姓媳婦開兒子名下汽車，載婚外情對象出遊，當街攔車，結果被告妨害自由。基隆地院審結，認定顏婦犯法，判拘役30天。考量顏婦是因不甘兒子受委屈，阻攔林女質問乃人情之常，難以苛責，諭知緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，顏女的大兒子兩年前因病導致腦病變無法自理生活，媳婦聘僱賴男擔任看護照顧丈夫，後來林女與賴男往來密切。

前年8月18日下午1點多，顏女與小兒子在安瀾橋發現林女開車載賴男出遊，顏女質問兩人關係，且不讓林女繼續開那輛車。顏女打電話找張姓、黃姓友人前來開車，對方尚未到達，林女報警排解後開車離去。

顏女和小兒子、張男和黃男後來分乘兩輛車，前往醫院看望臥床者途中，在東信路時遇到林女的車，一路尾隨。林女開到一家洗衣店時，因砂石車暫停占用車道而停車時，顏女和張男的車子分別停靠林女車子的左側和後方，想與林女理論。

林女不予理會，並在約1分鐘後砂石車駛離後，林女也開車前進。顏女站在林女車前，以臀、背緊貼車頭阻擋，並隨車前進往前快走，約6秒鐘後往右移開，林女加速離去。

顏女等人上車追趕，在信一路與義六路口見林女停等紅燈，再以人車包夾林女的車。綠燈亮起後，其他車輛開始前行，林女無法駛離，此時有巡邏員警騎車經過，介入處理。林女指控顏女等4人妨害自由，警方詢問後送辦，基隆地檢署偵結起訴。

法院審理時，顏女辯稱，看到林女開大兒子的車載男人，要求解釋，林女說要回家了，隨後開車離開。後來她在東信路又遇到林女，車上仍載那名男人。拍引擎蓋叫她不要開動，但林女繼續移車，險些被撞倒。顏女小兒子辯稱，哥哥名下的車他也有使用權，所以追車質問。顏女母子和張男、黃男均否認限制林女行動。

法院依據道路監視器、行車記錄器畫面，認為顏女等4人妨礙林女通行意圖及行為明顯。顏女的小兒子主張哥哥名下的車，他也有繳納貸款及保險金，有使用權，但林女與丈夫婚姻存續，開這輛車並無不法，顏女母子不能因林女載其他男子出遊，遽指其無權使用並取回車輛。

法院審酌顏女母子因不滿林女與男子親密出遊、4人犯罪手段及林女所受損害等情況，分判拘役30、20日，可易科罰金。顏女母子不甘林女與婚外情對象出遊，造成兒子、哥哥受委屈，心生憤怒攔車質問為人情之常；張、黃受託到場協助取車，也非無故生事，均諭知緩刑2年，以啟自新。

顏姓婦人看到林姓媳婦開車載婚外情對象出遊，當街攔車。基隆地院依妨害自由罪判顏婦拘役30天，諭知緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
顏姓婦人看到林姓媳婦開車載婚外情對象出遊，當街攔車。基隆地院依妨害自由罪判顏婦拘役30天，諭知緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

基隆 婚外情

延伸閱讀

砂石車深夜違規停車 害20歲機車騎士追撞喪命

不滿前男友另結新歡 吃醋女張貼不雅傳單遭判拘役40天

影／廢土溢洩20公尺畫面曝光 砂石車司機下場慘了

砂石車廢土溢洩20公尺占新北車道 司機吞1萬8以下罰單

相關新聞

鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

收69萬管理費佔為己有 貪保全做假存摺被主委識破遭訴

桃園市王姓保全擔任社區總幹事，收取住戶管理費時心生貪念，陸續將高達69萬餘元管理費佔為己有，為了怕被發現，不僅抽出繳費單...

國中生半夜打電動飆髒話 繼父拽出門挨告家暴獲不起訴

桃園市一名國中生半夜玩手機遊戲，中途飆罵髒話，隔天遭繼父蔡姓男子要求沒收手機，但他不願離開房間，便遭蔡男強拉出門，造成全...

揪高中生投資博奕強討130萬 IG恐嚇：潮男喜歡吃拳頭嗎

台中市蕭姓男子在去年邀約許姓高中生投資博奕網站，許口頭應允投資3成，但蕭事後藉口博弈賭輸，逼許簽下130萬元本票，接著就...

精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還...

東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。