媳婦開臥床兒的車載小王出遊 婆婆攔車質問判有罪

基隆市顏姓婦人的兒子因病臥床，她看到林姓媳婦開兒子名下汽車，載婚外情對象出遊，當街攔車，結果被告妨害自由。基隆地院審結，認定顏婦犯法，判拘役30天。考量顏婦是因不甘兒子受委屈，阻攔林女質問乃人情之常，難以苛責，諭知緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，顏女的大兒子兩年前因病導致腦病變無法自理生活，媳婦聘僱賴男擔任看護照顧丈夫，後來林女與賴男往來密切。

前年8月18日下午1點多，顏女與小兒子在安瀾橋發現林女開車載賴男出遊，顏女質問兩人關係，且不讓林女繼續開那輛車。顏女打電話找張姓、黃姓友人前來開車，對方尚未到達，林女報警排解後開車離去。

顏女和小兒子、張男和黃男後來分乘兩輛車，前往醫院看望臥床者途中，在東信路時遇到林女的車，一路尾隨。林女開到一家洗衣店時，因砂石車暫停占用車道而停車時，顏女和張男的車子分別停靠林女車子的左側和後方，想與林女理論。

林女不予理會，並在約1分鐘後砂石車駛離後，林女也開車前進。顏女站在林女車前，以臀、背緊貼車頭阻擋，並隨車前進往前快走，約6秒鐘後往右移開，林女加速離去。

顏女等人上車追趕，在信一路與義六路口見林女停等紅燈，再以人車包夾林女的車。綠燈亮起後，其他車輛開始前行，林女無法駛離，此時有巡邏員警騎車經過，介入處理。林女指控顏女等4人妨害自由，警方詢問後送辦，基隆地檢署偵結起訴。

法院審理時，顏女辯稱，看到林女開大兒子的車載男人，要求解釋，林女說要回家了，隨後開車離開。後來她在東信路又遇到林女，車上仍載那名男人。拍引擎蓋叫她不要開動，但林女繼續移車，險些被撞倒。顏女小兒子辯稱，哥哥名下的車他也有使用權，所以追車質問。顏女母子和張男、黃男均否認限制林女行動。

法院依據道路監視器、行車記錄器畫面，認為顏女等4人妨礙林女通行意圖及行為明顯。顏女的小兒子主張哥哥名下的車，他也有繳納貸款及保險金，有使用權，但林女與丈夫婚姻存續，開這輛車並無不法，顏女母子不能因林女載其他男子出遊，遽指其無權使用並取回車輛。