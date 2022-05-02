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稱小吃店只能看「中X」 電視台告專欄作家加重誹謗勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

2018年九合一大選後，洪姓專欄作家在網路媒體上刊登1篇「無知是通往奴役的道路」，撰寫「某一個集團，已經繳交了收看費」、「條件就是開店時，只能看『中X』」。電視台提告後，台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴他。

檢方調查，洪姓男子在2018年12月22日下午2點多，於網路媒體的辦公室內撰寫專欄。他聲稱自己在選後心情惡劣，「到各地繞了一下。有一天在一個小吃店用晚餐，店裡的牆上電視，正播放『中X新聞』，我主動跑過去想轉看其他新聞台，沒想到老闆卻出言制止說『收視費你要付嗎？』」

文章提及，後來知道附近店家情況雷同，「某一個集團，已經繳交了收看費，每月五百塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況」。

被影射的電視台提告後，檢察官3度以言論自由等裡由，不起訴洪男。電視台不服提起再議，高檢署根據公平交易委員會調查結果，「並無具體證據顯示有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店（餐館）須收看特定新聞頻道」等理由，將全案發回並命令北檢直接起訴。

至於洪男文章內其他提到的「紅媒」等字眼，因通篇都是泛政治性言論，與公共利益有關，仍屬對可受公評之事為評論及表達意見，仍受言論自由保障範疇，此部分不構成犯罪。

小吃 檢察官

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