台耀化學前主管竊營業秘密給大陸 判1年6月、緩刑3年

63歲趙姓男子在台耀化學公司（4746）擔任協理，卻趁離職前竊取公司有關「人用紫外線營業秘密帶給大陸公司，新北地方法院考量趙男坦承犯行，並與台耀化學達成和解，依營業秘密法處有期徒刑1年6月，緩刑3年。

檢調調查，趙男在台耀化學任職十餘年，離職前擔任生產一部協理，屬於高階主管，負責督導生產原料藥及關於人用紫外線吸收劑等產品，卻在離職前將台耀關於人用紫外線吸收劑的營業秘密檔案複製並帶出公司，隨後再將檔案帶給大陸兩間科思、聖諾貝公司。