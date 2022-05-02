博弈機房坑殺賭客日進斗金 主嫌開名車住台南透天豪宅

刑事局南部打擊犯罪中心今宣布破獲一起「假博弈機房坑殺賭客」案，警方跨縣市查獲6處機房，逮17嫌；蔡姓主嫌籌組博弈平台，招攬賭客入會，有賭客中百萬賭金卻遭鎖帳戶坑殺報案；警方查出蔡嫌旗下組織每日上千萬賭資進出，坐擁賓士、住豪宅。

刑事局男打中心偵三隊警方透過「165反詐騙專線」資料庫大數據分析，以蔡姓男子（33歲）為首的集團，和手下籌組「QQ9」、「LUCKY」、「M70」、「BetHub哈博」等平台，進行國內、外各種運動及電競賽事博弈，招攬賭客入會。

警方調查，蔡男旗下組織，只要遇有賭客中大額彩金，即藉故不出金將賭客帳戶鎖死不出金，藉此謀取暴利；其中一名30多歲林姓賭客加入會員後，花了數萬元玩賭博遊戲，累積一百多萬點數賭金卻遭坑殺，因此報案。

警方追查，除了林男外，另有10多名賭客也和林男同樣遭遇，損失數萬元至10多萬賭金，也陸續向警方報案。

警方展開蒐證後，今年1月20日先在高市苓雅區發動第一波搜索行動，保大特勤人員從屋後架梯、前方破門攻堅，逮獲蔡男手下吳姓男子（30歲）等6嫌，查獲2處客服機房、2處叩客機房及洗錢據點，查扣電腦主機、存摺及現金68萬餘元等證物。

警方向上溯源，3月24日在台南另攻破一處機房，逮捕蔡男手下陳姓男子（30歲）等2嫌；蔡男見兩處巢穴均被警方搗破，又在高雄、台中另起爐灶，成立娛樂城「叩客機房」。

警方4月13日和21日連續發動第3波搜索行動，在台中逮捕蔡姓男子，及其手下美編、工程師、機房幹部及機房手等9嫌，除查扣電腦14台、手機10支、銀行存摺30本等物外，並在蔡男豪宅家中查獲124萬現金，警方並認定蔡男賓士和BMW休旅車為犯罪所得，報請檢方予以查扣。