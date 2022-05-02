快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博弈機房坑殺賭客日進斗金 主嫌開名車住台南透天豪宅

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心今宣布破獲一起「假博弈機房坑殺賭客」案，警方跨縣市查獲6處機房，逮17嫌；蔡姓主嫌籌組博弈平台，招攬賭客入會，有賭客中百萬賭金卻遭鎖帳戶坑殺報案；警方查出蔡嫌旗下組織每日上千萬賭資進出，坐擁賓士、住豪宅。

刑事局男打中心偵三隊警方透過「165反詐騙專線」資料庫大數據分析，以蔡姓男子（33歲）為首的集團，和手下籌組「QQ9」、「LUCKY」、「M70」、「BetHub哈博」等平台，進行國內、外各種運動及電競賽事博弈，招攬賭客入會。

警方調查，蔡男旗下組織，只要遇有賭客中大額彩金，即藉故不出金將賭客帳戶鎖死不出金，藉此謀取暴利；其中一名30多歲林姓賭客加入會員後，花了數萬元玩賭博遊戲，累積一百多萬點數賭金卻遭坑殺，因此報案。

警方追查，除了林男外，另有10多名賭客也和林男同樣遭遇，損失數萬元至10多萬賭金，也陸續向警方報案。

警方展開蒐證後，今年1月20日先在高市苓雅區發動第一波搜索行動，保大特勤人員從屋後架梯、前方破門攻堅，逮獲蔡男手下吳姓男子（30歲）等6嫌，查獲2處客服機房、2處叩客機房及洗錢據點，查扣電腦主機、存摺及現金68萬餘元等證物。

警方向上溯源，3月24日在台南另攻破一處機房，逮捕蔡男手下陳姓男子（30歲）等2嫌；蔡男見兩處巢穴均被警方搗破，又在高雄、台中另起爐灶，成立娛樂城「叩客機房」。

警方4月13日和21日連續發動第3波搜索行動，在台中逮捕蔡姓男子，及其手下美編、工程師、機房幹部及機房手等9嫌，除查扣電腦14台、手機10支、銀行存摺30本等物外，並在蔡男豪宅家中查獲124萬現金，警方並認定蔡男賓士和BMW休旅車為犯罪所得，報請檢方予以查扣。

蔡嫌等17嫌被警方訊後，依組織犯罪、加重詐欺、賭博及洗錢等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，其中包括蔡嫌在內6人遭裁定羈押。

刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以蔡姓男子為首的賭博博弈集團，逮17嫌送辦。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以蔡姓男子為首的賭博博弈集團，逮17嫌送辦。記者石秀華／翻攝
警方查扣蔡姓主嫌所擁有的賓士和BMW座車。記者石秀華／翻攝
警方查扣蔡姓主嫌所擁有的賓士和BMW座車。記者石秀華／翻攝
高雄市保大特勤人員架梯攀爬進入嫌犯藏身機房公寓逮人。記者石秀華／翻攝
高雄市保大特勤人員架梯攀爬進入嫌犯藏身機房公寓逮人。記者石秀華／翻攝
警方查扣嫌犯使用的電腦主機、手機及存摺、現金近200萬等證物。記者石秀華／翻攝
警方查扣嫌犯使用的電腦主機、手機及存摺、現金近200萬等證物。記者石秀華／翻攝
警方衝入嫌犯所設的機房搜索，查扣電腦主機並逮捕集團成員。記者石秀華／翻攝
警方衝入嫌犯所設的機房搜索，查扣電腦主機並逮捕集團成員。記者石秀華／翻攝

賭博 洗錢 台南

延伸閱讀

工寮藏賭場遭人舉報 警一舉逮主嫌及賭客共13人

警方破獲假投資賭博犯罪集團 嫌犯全是小鮮肉

投資貴金屬入詐騙陷阱 刑事局攻堅詐騙機房

賭性堅強！台南19名男女戴口罩聚賭被查獲

相關新聞

鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

收69萬管理費佔為己有 貪保全做假存摺被主委識破遭訴

桃園市王姓保全擔任社區總幹事，收取住戶管理費時心生貪念，陸續將高達69萬餘元管理費佔為己有，為了怕被發現，不僅抽出繳費單...

國中生半夜打電動飆髒話 繼父拽出門挨告家暴獲不起訴

桃園市一名國中生半夜玩手機遊戲，中途飆罵髒話，隔天遭繼父蔡姓男子要求沒收手機，但他不願離開房間，便遭蔡男強拉出門，造成全...

揪高中生投資博奕強討130萬 IG恐嚇：潮男喜歡吃拳頭嗎

台中市蕭姓男子在去年邀約許姓高中生投資博奕網站，許口頭應允投資3成，但蕭事後藉口博弈賭輸，逼許簽下130萬元本票，接著就...

精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還...

東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。