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泰籍移工未繳清拒絕酒測罰鍰 士林分署強制扣薪

中央社 / 台北2日電

行政執行署士林分署今天表示，1名泰國籍移工積欠拒絕酒測罰鍰新台幣6萬5000元，並向執行人員表示無力一次清償；士林分署日前已核發執行命令，按月扣薪5000元。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，這名泰籍男子在新北市一家工廠工作，於民國107年9月間酒後騎機車遭警攔查，因拒絕酒測遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰9萬元。

泰籍男子曾向桃園交裁處申請分期繳納，但繳納數期後即未繼續繳納，積欠6萬5000元；案經桃園交裁處移送，執行人員清查發現泰籍男子名下無其他財產可供執行，於4月間先行核發執行命令按月執行扣薪。

執行人員日前會同人力仲介公司翻譯，親自到泰籍男子工作處所查訪，了解扣薪是否會影響基本生活；男子表示，每月扣除勞健保、住宿等費用後實領薪資約2萬元，部分薪資還要匯給泰國家人，願意遵照台灣法令按月扣薪5000元。

士林分署說，泰籍男子當場對酒駕行為表示後悔，願將自身案例分享給同事、朋友，以作為借鏡。

士林分署表示，酒駕不分國籍，一律嚴正執法，而外籍移工因酒駕遭裁罰或觸犯刑事責任的比例似有大幅成長趨勢，值得關心重視，也呼籲雇主多關心外籍移工生活情形及下班後喝酒行為，並多加協助宣導台灣交通規則。

桃園 酒駕 移工

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