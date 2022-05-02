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他遭討債虐打燒體毛、逼舔尿 最後滑倒摔死
貨運工謝志雄和友人蔡裕豐攔下和蔡有債務糾紛的黃姓男子，多人施暴脫光黃的衣服、以繩子綑綁，為阻止呼救拿香蕉塞口、打火機灼燒下體體毛、逼舔尿，最終黃傷重不治。一、二審皆以傷害致死罪判謝7年2月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞；另蔡目前遭通緝中。
謝志雄、蔡裕豐和男子魏雋弦（另案審理中）2019年4月24日凌晨於台北市萬華區某清茶館巧遇黃，因蔡和黃有債務糾紛，攔下黃另闢處所談判。檢方指控，當天凌晨1時40分至3時20分，謝志雄等人拳擊、腳踢黃，另拿牌尺毆打黃的手部，再輪流持跳繩抽打黃的身體。
之後，蔡裕豐喝令黃脫去衣物，以繩索捆綁住黃的雙手，將香蕉塞入黃的嘴巴阻止黃呼救，又持打火機燒灼黃下體的體毛。期間，黃因遭毆打而尿在地板上，蔡命令黃舔噬自己排出的尿水。
謝志雄等4人一陣圍毆後，黃的行動、意識力大減，且施虐處地板有尿液、水漬和散落的香蕉果肉，變得濕滑，蔡要求黃「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃從地板爬起卻滑倒，因頸椎脫臼、位移而死亡。
謝志雄否認「塞香蕉」、「燒體毛」，稱與黃的死亡無關。律師辯護稱謝是一時思慮不周，跟著前往現場，只想給黃皮肉教訓而已。法院認為，謝只因朋友與黃有嫌隙，就共同暴力傷人，致黃滑倒而死，審酌犯罪情節、分工程度，謝在偵查中認罪、審判中翻供等，一、二審判他7年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
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