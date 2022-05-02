男友騎車逆向遭警攔 酒測超標她卻高喊「YA」悲劇了

高雄市一名黃姓男子凌晨騎車載女友，逆向騎進巷口，警網攔查時，聞到黃男身上有酒味，施以酒測，結果高達每公升0.64毫克，黃男臉色沉重，但女友卻喊「YA」，警方傻眼問「這超標要移送」，原來王女聽錯數字，因男友酒駕，她也被依同車乘客開罰，笑不出來了。

警方指出，從事餐飲業的黃姓男子（32歲）4月30日凌晨3點，騎車搭載剛下班的王姓女友（30歲），因逆向騎進新光路28巷口，被苓雅警分局成功路派出所巡邏員警發現攔查。

警方盤查黃男證件時，發現他一臉倦容，身上飄散酒氣，詢問黃男「有沒有喝酒？你看起來很累的感覺」，黃男當下否認喝酒，警方拿出酒測器時，黃男坦承下班後有先到酒吧小酌一杯。

警方對黃男施以酒測，結果酒測值高達每公升0.64毫克，黃男當場臉色鐵青，但一旁的王姓女友卻突然歡呼喊「YA」，令警方忍不住笑了出來，黃男見女友行徑傻眼；警方告知王女「你在YA什麼啦！0.64要移送耶」，王女才知原來自己搞錯酒測標準值。

警方將黃男逮捕，依公共危險罪嫌移送法辦，王女則因同車乘客被警方依「道路交通處罰條例」第35條第8項，開出罰可罰6000至1萬5000元的紅單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康