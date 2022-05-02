偷蒜還裝蒜 單車男見別人家門前曬蒜 賊心起整袋拎走
雲林縣是蒜頭主要產區，每逢產季，偷蒜賊便會悄悄出沒，警方為喝止宵小偷竊，發起護蒜專案為蒜頭田巡田水，因蒜頭田戒備森嚴，竊賊改將賊心動到蒜農住家，把晾曬在蒜農家門前的蒜頭整袋拎走，騎上單車逃逸，不料最後還是人贓俱獲。
每逢4月採收完畢後，為使蒜頭保存期限延長，家家戶戶都會將剛採收的濕蒜晾曬在自家門前，曬成乾蒜以利保存，但也因鄉下地方戒備不嚴無人看管，成為竊賊下手目標，斗南鎮有一名民眾發現自家門前晾曬的蒜頭少了一袋，立刻向警方報案。
警方獲報後，擔心竊賊食髓知味，犯下連續偷竊，立即調閱監視器追查，看到一名中年男子騎著單車經過別人宅前，四處張望後便將整袋蒜頭拎走，下手行竊後揚長而去，偷竊過程不到10秒。
為追查嫌犯，警方沿路調閱監視器，發現他騎車回到住家，並把單車停在自家門外。警方鎖定目標後立刻上門逮人，但45歲毛姓男子仍裝蒜矢口否認行竊，經搜查後發現失竊蒜頭，他才坦承犯行，依法移送地檢署偵辦。
分局長莊思神表示，除加強巡邏防竊外，也會從大型傳統市場下手，勸導民眾勿收購來路不明農產品，竊、收、銷三管齊下，阻斷銷贓管道，防範竊盜犯罪。
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