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工程師愛上美女直播主 斗內百萬拿不回卻洩密倒賠27萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

擁有傲人身材的直播主「嵐嵐」被張姓工程師指控感情詐騙120萬元，雙方約定由嵐嵐退還38萬5000元和解，並簽保密協議，但媒體事後大肆報導，還揭露和解金額，嵐嵐認為張違反約定書內容，提告給付違約金，一審判張賠償50萬元，台北地方法院二審改判賠27萬元確定。

嵐嵐提告主張，張2019年間購買虛擬點數「斗內」而引發糾紛，雙方同年9月協調後簽和解保密約定書，談妥張是出於個人自由意願打賞，不得再追究責任，而她願意退還38萬5000元，張不得對外透露或宣傳和解內容，否則得支付違約金50萬元。

嵐嵐指出，張事後向友人、媒體表示遭她設計愛情陷阱誘騙，才購買虛擬禮物點數，還提供雙方聊天截圖，指控她自知理虧才和解，嚴重詆毀她的名譽，違反約定書內容，要求張賠償50萬元違約金，另要求10萬元損害賠償。

張反駁，他當初是被嵐嵐感情詐騙120萬元，雙方2019年3月到9月才多方尋求協助、簽訂約定書，歷經3月到9月這個長的時間，早在親友問到時有透露相關內容。

再者，媒體報導中立，縱使有涉及嵐嵐名譽，也是因嵐嵐的不當行為所致，若認定媒體報導不當，也應是媒體的責任，而非要他負擔損害賠償責任。

台北地院簡易庭一審根據相關卷證資料，認定張確實違反約定書內容，判張應賠償50萬元；張不服上訴，合議庭二審認為，周刊2020年2月報導「胸狠直播主剝皮」、「前後貸款斗內120萬元，最後連手都沒牽到，就慘遭狠甩」，也寫出和解金額為38萬元，並刊出對話紀錄的截圖和張的背影。

二審因此認定是張透露內容，違反保密義務，但審酌後認為違約金額過高，酌減為27萬元，改判張應賠償嵐嵐27萬元確定。

直播主嵐嵐。圖／翻攝臉書
直播主嵐嵐。圖／翻攝臉書
直播主嵐嵐。圖／翻攝臉書
直播主嵐嵐。圖／翻攝臉書

直播主 詐騙

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