工寮藏賭場遭人舉報 警一舉逮主嫌及賭客共13人

岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝 高雄46歲江姓男子為了牟利，在岡山區通校路上一處偏僻工寮經營賭場，並自行打電話招攬友人聚賭，豈料，才開張10多天就遭人舉報，前天遭警方持拘票逮人，共逮江男在內共13人，並查扣賭具及賭資，警詢後，把江男依賭博罪移送，另將12名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

岡山警分局日前接獲線報，有人在岡山區通校路上一處工寮內經營賭場；經警方連日蒐證，於4月30日9時30分晚上，持搜索票一舉到該工寮逮人，現場含江男在內，分別為6男7女共13人，另查扣紙質天九牌、骰子、5600元賭資及200元抽頭金。