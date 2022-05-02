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工寮藏賭場遭人舉報 警一舉逮主嫌及賭客共13人
高雄46歲江姓男子為了牟利，在岡山區通校路上一處偏僻工寮經營賭場，並自行打電話招攬友人聚賭，豈料，才開張10多天就遭人舉報，前天遭警方持拘票逮人，共逮江男在內共13人，並查扣賭具及賭資，警詢後，把江男依賭博罪移送，另將12名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
岡山警分局日前接獲線報，有人在岡山區通校路上一處工寮內經營賭場；經警方連日蒐證，於4月30日9時30分晚上，持搜索票一舉到該工寮逮人，現場含江男在內，分別為6男7女共13人，另查扣紙質天九牌、骰子、5600元賭資及200元抽頭金。
據了解，江男為臨時工，因收入不穩，竟動歪腦筋想靠賭場牟利，為掩人耳目，還選在偏僻的工寮，透過打電話私下邀約友人前來聚賭，才經營約十多天就遭人舉報。警詢後，將江男依賭博罪移送，另將12名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
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