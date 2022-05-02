快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工寮藏賭場遭人舉報 警一舉逮主嫌及賭客共13人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲江姓男子為了牟利，在岡山區通校路上一處偏僻工寮經營賭場，並自行打電話招攬友人聚賭，豈料，才開張10多天就遭人舉報，前天遭警方持拘票逮人，共逮江男在內共13人，並查扣賭具及賭資，警詢後，把江男依賭博罪移送，另將12名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

岡山警分局日前接獲線報，有人在岡山區通校路上一處工寮內經營賭場；經警方連日蒐證，於4月30日9時30分晚上，持搜索票一舉到該工寮逮人，現場含江男在內，分別為6男7女共13人，另查扣紙質天九牌、骰子、5600元賭資及200元抽頭金。

據了解，江男為臨時工，因收入不穩，竟動歪腦筋想靠賭場牟利，為掩人耳目，還選在偏僻的工寮，透過打電話私下邀約友人前來聚賭，才經營約十多天就遭人舉報。警詢後，將江男依賭博罪移送，另將12名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局前天在岡山區通校路上一處工寮破獲賭場。記者陳弘逸／翻攝

岡山 賭場 賭博

延伸閱讀

巴菲特：金融市場變賭場

賭性堅強！台南19名男女戴口罩聚賭被查獲

進娃娃機店內不玩機台被檢舉 台南市破獲職業賭場

博彩業復甦鬧缺工 全美賭場上演搶人大戰

相關新聞

鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

收69萬管理費佔為己有 貪保全做假存摺被主委識破遭訴

桃園市王姓保全擔任社區總幹事，收取住戶管理費時心生貪念，陸續將高達69萬餘元管理費佔為己有，為了怕被發現，不僅抽出繳費單...

國中生半夜打電動飆髒話 繼父拽出門挨告家暴獲不起訴

桃園市一名國中生半夜玩手機遊戲，中途飆罵髒話，隔天遭繼父蔡姓男子要求沒收手機，但他不願離開房間，便遭蔡男強拉出門，造成全...

揪高中生投資博奕強討130萬 IG恐嚇：潮男喜歡吃拳頭嗎

台中市蕭姓男子在去年邀約許姓高中生投資博奕網站，許口頭應允投資3成，但蕭事後藉口博弈賭輸，逼許簽下130萬元本票，接著就...

精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還...

東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。