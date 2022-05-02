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他為友人丟垃圾大鬧加油站 危及公眾安寧法官判罰

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

紀姓男子在台南市安南區一家加油站內，與加油站員工因友人丟棄垃圾一事起爭執， 紀以台語辱罵加油站員工「你講三小」，並出拳攻擊員工，員工閃躲未受傷。台南地院法官認為紀的行為，藉端滋擾公眾得出入場所，並已擾及公眾安寧秩序，依違反社會秩序維護法裁罰2000元，案可抗告。

裁定書指出，紀姓男子於今年1月2日下午4點26分，在台南市安南區某加油站內，紀辱罵加油站莊姓人員「你講三小（台語）」，以及出拳攻擊莊姓人員，莊閃躲故未受傷。警方獲報後，以違反社會秩序維護法移送台南地方法院台南簡易法庭審理。

法官認為，紀的行為違反社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾公眾得出入場所違序行為。審酌他為高職畢業、家境中產，因與加油站人員因友人丟棄垃圾一事發生糾紛，卻不思以和平理性方式溝通，考量紀於警詢時陳述，具有悔意且素行尚佳，裁罰2千，期許能切實悔改，不要再有違序行為。

社會秩序維護法第68條第2款規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者，處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

紀姓男子在台南市某加油站內，紀以台語辱罵加油站員工:「你講三小」，並出拳攻擊員工，員工閃躲未受傷。台南地院法官認為紀的行為，藉端滋擾公眾得出入場所，依違反社會秩序維護法裁罰2千元。本報資料照片
紀姓男子在台南市某加油站內，紀以台語辱罵加油站員工:「你講三小」，並出拳攻擊員工，員工閃躲未受傷。台南地院法官認為紀的行為，藉端滋擾公眾得出入場所，依違反社會秩序維護法裁罰2千元。本報資料照片

加油站 台南 台語

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