銀行法遵長罵姦夫「一直出來爽」換來他微笑 獲賠30萬

在半導體公司擔任處長的人妻與林姓男子到摩鐵開房間，丈夫提告求償，台灣高等法院民事庭判兩人須連帶賠償30萬元確定。記者王宏舜／攝影 一家銀行金融犯罪法令遵循處處長與在半導體公司擔任處長的妻子不睦，4年前他發現妻子和林姓男子上摩鐵，帶警察抓姦，他質問林「你睡人家的太太，你又睡人家的媽媽。」卻換來對方「嘴角微笑」。丈夫提告要求妻子與林賠償100萬元慰撫金，一審判妻子賠償30萬元；雙方皆上訴，台灣高等法院改判妻子和林連帶賠償30萬元確定。

這對夫妻2012年結婚，育有1子。丈夫主張，妻子2018年7月22日與林姓男子到台北市一家摩鐵開了5個小時的房間，兩人準備離去時，被他攔下並報警，他進入房間蒐證，提出通姦、相姦告訴。丈夫認為這兩人侵害他的配偶權，讓他精神痛苦，因此求償100萬元。

丈夫表示，當時他質問林姓姦夫「結婚沒？知道他結婚有小孩了嗎？你睡人家的太太，你又睡人家的媽媽。」對方卻回答「我知道她有小孩」嘴角還露出微笑。當時也在場的公公不禁問「你們，到底在幹什麼？啊你又擺那副態度。」

妻子否認和林有性行為，並稱丈夫多次嫖妓又家暴，從2017年3月起就分居，兩人婚姻早就破裂、感情疏離，就算她有侵害配偶權，情節也不重大。她說，丈夫事後曾說不反對林和她交往，已經表示「宥恕」，哪來身心受創？

林姓男子則宣稱不知道女子是「人妻」，也否認有發生性關係。

高院民事庭調查，妻子向士林地方法院訴請離婚，士院判准，案件正由高院審理中；刑事部分因司法院釋字第791號解釋宣告通姦罪違反憲法保障的性自主權而違憲，士院2020年8月判免訴。

高院勘驗抓姦的錄影畫面，認為妻子與林未當面澄清到摩鐵的理由，她還反擊是丈夫不忠在先，更證明她和林有逾越一般交友分際的行為，且丈夫批「一直這樣出來爽」、「有做就認」，兩人卻沉默微笑。妻子的哥哥也傳訊息向妹婿說「那渣男只是想搞我妹啦」、「我們是男人不清楚嗎」、「只有想做愛啦」高院也認為可證明妻子林有不正當往來。

審酌受害的丈夫是年薪3、400萬的銀行金融犯罪法令遵循處處長，而妻子年收入也有140萬元，擔任公司職員的林年度所得約70萬元，高院判妻子與林應該連帶賠償丈夫30萬元。