不滿父退休金遭刪減 南投男誣指蔡英文全台販毒遭訴

南投縣黃姓男子因不滿父親退休金遭刪減、追求3名女子未果，以及要前往父親友人住處被拒絕，陸續在2019年6月至11月間，在南投地檢署檢察長信箱內，誣告總統蔡英文在全台吸毒、販毒，心儀的女子涉嫌殺人、棄屍，以及父親友人涉毀損、竊盜等犯行，經檢警查證內容不實，黃以患有智能障礙，請求輕判，台中高分院維持一審原判，仍依誣告等罪，判刑1年10月，其中11月得易科。

判決指出，南投縣黃姓男子與王女、趙女、周女分別是同學、同事及參加職訓認識的學員關係，因心儀三女追求未果，心生怨懟，另外也不滿父親的一對朋友夫妻，拒絕讓他進入住處，以及蔡英文擔任總統期間，推動年金改革，造成父親退休金減少，因而在2019年6月至11月間，在自己的住處，或是南投縣埔里鎮的網咖內上網，向南投地檢署檢察長信箱，留言誣告心儀的三女、父親的朋友夫妻、總統蔡英文，涉嫌殺人、棄屍、毀損、販毒、吸毒等不實訊息。

經檢方分案調查後，發現黃寄送的檢舉信的內容不實，而且是虛構犯罪情節，向有刑事偵查權的機關誣告，還假冒他人名義，濫行寄送電子郵件，無端使司法機關發動偵查，有害於國家刑罰權的正確行使，耗費司法資源，依誣告、偽造文書罪起訴，一審認定有9次誣告罪、5次偽造文書罪，判處1年10月徒刑，其中11月得易科。

黃男認一審量刑過重上訴，辯稱自己有輕度智能障礙及情感性疾病， 被檢警調查時，第一時間即承認犯行，誣告罪最低可判處1個月徒刑，但一審都判刑2月，而偽造文書每罪都判處4月徒刑，量刑過重。