機車沒牌照停路邊照罰 台中市：3年約罰1.5萬件

沒掛車牌的汽車停在公共道路，以為不違法。台中市政府法制局提醒，未按時繳納使用牌照稅、牌照稅滯納期滿後的車輛，及報停、繳銷或註銷牌照後的車輛，若被查獲「使用公共道路」屬違法行為，會被補徵使用牌照稅及罰鍰。近3年來已裁罰1萬5000件，補應納稅額1倍或2倍以下罰鍰。

法制局長李善植指出，經統計，近3年違反使用牌照稅法第28條規定遭裁罰的件數皆在1萬5000件以上。

數據顯示，民眾對使用牌照稅法第28條規定較陌生，且對「使用公共道路」的定義，有所誤解。

市府在審理訴願案件時發現，民眾常以為「使用公共道路」定義僅限於「在公共道路上行駛交通工具」以為只要不開車，將未稅或停牌的車輛停放路旁並無違規，其實照樣被開罰。