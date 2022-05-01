聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車沒牌照停路邊照罰 台中市：3年約罰1.5萬件
沒掛車牌的汽車停在公共道路，以為不違法。台中市政府法制局提醒，未按時繳納使用牌照稅、牌照稅滯納期滿後的車輛，及報停、繳銷或註銷牌照後的車輛，若被查獲「使用公共道路」屬違法行為，會被補徵使用牌照稅及罰鍰。近3年來已裁罰1萬5000件，補應納稅額1倍或2倍以下罰鍰。
法制局長李善植指出，經統計，近3年違反使用牌照稅法第28條規定遭裁罰的件數皆在1萬5000件以上。
數據顯示，民眾對使用牌照稅法第28條規定較陌生，且對「使用公共道路」的定義，有所誤解。
市府在審理訴願案件時發現，民眾常以為「使用公共道路」定義僅限於「在公共道路上行駛交通工具」以為只要不開車，將未稅或停牌的車輛停放路旁並無違規，其實照樣被開罰。
李善植說，不管是動態的「行駛」或靜態的「停放於公共道路」都屬使用牌照稅法第28條所規定的「使用公共道路。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言