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闖紅燈撞飛夫妻釀1死1傷 肇事男僅願賠40萬還求分期

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子開車經楠梓區加昌路、瑞屏路口，闖紅燈撞飛騎機車的許姓夫妻，造成1死1重傷，蔡男一審僅被判刑10個月，家屬不滿，痛斥蔡僅願賠償40萬，還要求分期，讓他們對人性失望至深，認為判刑10個月太輕，請檢方上訴，從重量刑，高雄高分院審理後，認為蔡男沒和解誠意，犯後態度不良，撤銷改判1年10個月徒刑。

判決指出，2020年9月22日晚間9時許，蔡男開車行經高雄市楠梓區加昌路、瑞屏路口，卻以70至80公里時速闖紅燈，撞飛許姓夫妻，兩人連車帶人噴飛50公尺遠倒地，許男頭部重創受傷，送醫撿回一命，但後座許妻送醫前就無生命跡象，急救後不治。

許姓夫妻新婚不久，留下9個月大的兒子，許男傷重住院，工作大受影響，使得許母只能辭職，協助照料幼小的孫子。

一審橋頭地院審理時，法官認為蔡男事發後向員警承認肇事，符合自首要件，酌減其刑，但考量他未與家屬和解，僅依過失致死罪判刑10個月。

但檢方不服，認為蔡從事發後從未拿出誠意賠償女男一家，僅判10個月過輕，上訴二審；許男也在上訴時具狀，痛訴蔡男事故後僅願賠償40至50萬元，還要求要分期付款，且僅到靈堂致意一次，即便他願意退讓，只向蔡男求償400萬元，但蔡仍不願拿出誠意賠償，始終以各種理由拖延，對人性失望至深，許母也在文末求法官「從重量刑」。

高雄高分院審理時，法官根據蔡男與許男家屬的調解紀錄，發現蔡男、許男多次調解未成，且一審僅提及蔡未遵守交通規則，卻未具體說明他違規程度的嚴重性，且蔡在偵查庭、一審時態度冷漠，雖然認罪，但不願與許男和解，犯後態度不良，考量他有公共危險、傷害前科，撤銷改判1年10個月徒刑。可上訴。

蔡姓男子闖紅燈造成夫妻1死1傷，他卻不願拿出誠意賠償，被法院判刑1年10個月。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子闖紅燈造成夫妻1死1傷，他卻不願拿出誠意賠償，被法院判刑1年10個月。記者張議晨／翻攝

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