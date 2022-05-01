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潑糞無罪？桃園藝文管理中心遭潑屎尿 女這原因免訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園藝文管理中心日前遭潑糞尿，騎樓地板及窗戶上全遭殃，惡臭四溢，館方怒告當事女子侮辱公署，但因去年立院三讀刪除相關條文，裁判時已無刑罰規定，且糞尿經清洗後無臭味、亦無造成設施損害，法院因而諭知免訴。

檢方起訴指出，賴姓女子（43歲）2020年12月28日中午12時40分許，至桃園區藝文設施管理中心前，並將疑似屎尿的穢物潑灑在騎樓地板及鋁窗，嚴重影響環境衛生，並造成惡臭四溢；藝文管理中心認為此舉涉及侮辱公署及毀損罪，報警提告。

賴女訊時始終保持沉默，並未說明為何潑穢物；市府員工則證稱，當下騎樓跟窗戶都是尿水，造成民眾觀感不佳，不敢進入，事後清潔人員以大量清水、清潔劑打掃，已無臭味，但磁磚表面還有些許汙損。

檢方認為騎樓及窗戶雖然臭氣熏天，但經打掃後已恢復原狀，並無損壞以致不堪使用，毀損罪不起訴處分，但女子朝場所、機構丟擲屎尿等穢物，依一般大眾認知，輕蔑、侮辱之意味極明，去年11月底依侮辱公署罪向法院聲請簡易判決處刑。

法院指出，賴女潑糞時雖有侮辱公署罪規定，但經立法院於去年修法刪除、今年1月14日生效施行，法律已廢止刑罰，依法諭知免訴判決。

新北市何姓男子2016年曾在行政院黨產會大廳內及潑糞，事後台北地院依侮辱公署罪判他拘役10天。

桃園藝文管理中心日前遭人潑糞尿，告賴姓女子侮辱公署，但因立院去年三讀刪除相關條文，法院諭知免訴。圖／翻攝自Google Maps
桃園藝文管理中心日前遭人潑糞尿，告賴姓女子侮辱公署，但因立院去年三讀刪除相關條文，法院諭知免訴。圖／翻攝自Google Maps

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