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11年前犯酒駕 桃園男酒後又上路 加速逃給警追

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市林姓男子喝酒後僥倖騎車上路，在路口違規回轉且搖搖晃晃，被巡邏員警發現並鳴笛示意，隨即加速逃逸，但仍在下個路口被攔，才辯稱自己曾酒駕被抓，擔心被加重處罰；警方實施酒測值達每公升0.36毫克，詢後將林男依公共危險罪嫌移送法辦，而他上次酒駕是11年前，未符累犯資格，依法不會被公布照片。

桃園警分局指出，青溪派出所副所長曾傳偉與同仁執行巡邏勤務時，在春日路與經國路口發現一名林姓男子（43歲）騎機車違規迴轉，且行車搖晃，立即鳴笛尾隨，並廣播請他停車配合檢查，林男卻加速連續跨越車道，意圖躲避。

員警於春日路與民光東路口將林男攔下。林起先辯稱沒看到警察，不知道要停車，稱自己只喝一瓶啤酒，但經酒測值達每公升0.36毫克，超過法定標準值，員警將他依公共危險罪嫌送辦。

林男得知後大呼「夭壽，我挫賽」，這才坦承自己曾因酒駕被罰，因為害怕累犯被加重處罰，才會想躲避逃逸，自己只是與客戶接洽工作時喝了一瓶，僥倖上路，沒想到會遇到警察；林男十分懊惱，還一度抱頭蹲在地上，不過員警發現他上次酒駕是11年前，不符新法10年規定，依法不算累犯。

警方呼籲民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，警方加持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市林姓男子（左）酒後僥倖上路，遇到警車鳴笛示警仍加速逃逸，原來是11年前曾酒駕，擔心被加重處罰。記者楊湛華／翻攝
桃園市林姓男子（左）酒後僥倖上路，遇到警車鳴笛示警仍加速逃逸，原來是11年前曾酒駕，擔心被加重處罰。記者楊湛華／翻攝

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