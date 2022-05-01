農持老虎鉗偷馬達不認罪判8月 撐到2審招了少關2個月

彰化縣張姓農夫涉嫌在去年持老虎鉗偷得一顆馬達，雖馬達僅價值4000元，但張事後落網否認涉案，一審認定張涉加重竊盜罪，判刑8月，全案上訴後，張才承認涉案，台中高分院撤銷一審判決，改判6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，張姓男子在彰化縣務農，去年5月6日凌晨3時許，騎機車行經一處工地，發現有顆馬達無人看管，張持機車內的老虎鉗，將連結馬達的水管剪斷後，騎車離開，該顆馬達價值4000元，工地人員發現後報警。

警方根據監視器畫面，循線查獲張男到案，但張矢口否認涉案，辯稱只是到工地上廁所，沒有行竊，不過現場工地監視器畫面卻清楚拍到，張男在現場搬動馬達，放置在機車腳踏墊後，騎車離開。

全案警方依加重竊盜罪，移送檢方訊問，張男仍堅持未涉案。一審審理時，張男仍否認涉案，認定辯詞不足採信，依加重竊盜罪，判刑8月。