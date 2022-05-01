替舅舅幫詐騙集團領錢 女翻供吐實「阿公交代」獲無罪

台中市王姓女子前年間因舅舅向她借帳戶，要她到提款機領出5.6萬元，王女將款項交給舅舅後，被控涉詐欺，王女在警詢時，辯稱是替陌生男子代領，但檢方訊問、法院審理時才翻供，吐實說出「阿公交代要講實話」，改口警詢時的辯詞是舅舅教的，二審採信王女說詞，判無罪。

判決指出，龔姓男子被詐騙集團假冒白木耳飲料公司，以下錯定單為由，要求龔到ATM解除訂單，龔在前年4月28日，陸續匯款6.9萬元、7.3萬元、5.6萬元到歹徒指定帳戶內，其中一筆轉到潭子區王姓女子帳戶。

警方獲報後，循線查出前往領款的是王姓女子，王女在警詢時辯稱，當時是在潭子區大豐路遇到綽號「阿華」的男子，男子稱帳戶被鎖住，需要有人幫忙代領現金，事後會給7000元的代領費，但事後一直沒領到。

警方將全案依詐欺罪將王女移送法辦後，王女翻供，辯稱在警詢時的辯詞，都是「舅舅教的」，不過因阿公有交代她「要講實話」，實情是舅舅在4月28日跟她借帳戶，還要她幫忙領帳戶內的現金5.6萬元，領出之後就交給舅舅，沒有收到任何酬勞。

檢方訊問王女舅舅，王女舅舅也證實，當時因加入詐騙集團，所以向外甥女借帳戶，要求外甥女領錢之後，把錢交給詐團一名成員，收取2000元的報酬。

一審審理時，認為王女翻供的說法，與王女舅舅的證詞相符，如果情形非真，王女舅舅不會做出十分詳細、不利於己、自陷罪責的證述，而且王女與舅舅同住一處，比一般常人有更深的信任關係，加上王女被查獲時，不像一般車手，身上有多張提款卡與工作手機，認定王女是借舅舅帳戶，幫忙提款的說法可信，判無罪。