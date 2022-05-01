聽新聞
test
0:00 / 0:00

替舅舅幫詐騙集團領錢 女翻供吐實「阿公交代」獲無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子前年間因舅舅向她借帳戶，要她到提款機領出5.6萬元，王女將款項交給舅舅後，被控涉詐欺，王女在警詢時，辯稱是替陌生男子代領，但檢方訊問、法院審理時才翻供，吐實說出「阿公交代要講實話」，改口警詢時的辯詞是舅舅教的，二審採信王女說詞，判無罪。

判決指出，龔姓男子被詐騙集團假冒白木耳飲料公司，以下錯定單為由，要求龔到ATM解除訂單，龔在前年4月28日，陸續匯款6.9萬元、7.3萬元、5.6萬元到歹徒指定帳戶內，其中一筆轉到潭子區王姓女子帳戶。

警方獲報後，循線查出前往領款的是王姓女子，王女在警詢時辯稱，當時是在潭子區大豐路遇到綽號「阿華」的男子，男子稱帳戶被鎖住，需要有人幫忙代領現金，事後會給7000元的代領費，但事後一直沒領到。

警方將全案依詐欺罪將王女移送法辦後，王女翻供，辯稱在警詢時的辯詞，都是「舅舅教的」，不過因阿公有交代她「要講實話」，實情是舅舅在4月28日跟她借帳戶，還要她幫忙領帳戶內的現金5.6萬元，領出之後就交給舅舅，沒有收到任何酬勞。

檢方訊問王女舅舅，王女舅舅也證實，當時因加入詐騙集團，所以向外甥女借帳戶，要求外甥女領錢之後，把錢交給詐團一名成員，收取2000元的報酬。

一審審理時，認為王女翻供的說法，與王女舅舅的證詞相符，如果情形非真，王女舅舅不會做出十分詳細、不利於己、自陷罪責的證述，而且王女與舅舅同住一處，比一般常人有更深的信任關係，加上王女被查獲時，不像一般車手，身上有多張提款卡與工作手機，認定王女是借舅舅帳戶，幫忙提款的說法可信，判無罪。

台中高分院維持一審認定，認為檢方未提供證據，證明王女有參與詐騙集團，共同詐欺取財，駁回檢方上訴，維持無罪宣判，可上訴。

台中市王姓女子前年借帳戶給舅舅領錢，涉嫌詐欺，台中高分院判王女無罪。圖／本報資料照
台中市王姓女子前年借帳戶給舅舅領錢，涉嫌詐欺，台中高分院判王女無罪。圖／本報資料照

延伸閱讀

揭穿韓國醫生歐爸愛情騙局 安平警鄰里友善群組建功

「假檢警」再現 桃園婦闊氣領出350萬遭「真警」阻攔

求職涉加入詐欺集團 彰化地檢署起訴法院判無罪

成大醫院推居家照護者「成功照護藥包」 家屬可代領

相關新聞

不滿父退休金遭刪減 南投男誣指蔡英文全台販毒遭訴

南投縣黃姓男子因不滿父親退休金遭刪減、追求3名女子未果，以及要前往父親友人住處被拒絕，陸續在2019年6月至11月間，在...

第1季5大高風險賣場公布 解除分期付款詐騙共破千案最多

詐騙集團假冒網路購物電商客服人員，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定騙買家匯款。刑事局公布今年第1季詐騙最多的高風險賣場...

機車沒牌照停路邊照罰 台中市：3年約罰1.5萬件

沒掛車牌的汽車停在公共道路，以為不違法。台中市政府法制局提醒，未按時繳納使用牌照稅、牌照稅滯納期滿後的車輛，及報停、繳銷...

影／南港車站停車場6台繳費機被撬 慣竊偷走2.8萬落網

曹姓男子是吸毒慣竊，兩度在台北市南港車站地下停車場持折疊刀共撬開6台繳費機，偷走2萬8000元現金。警方查出他因竊盜、妨...

闖紅燈撞飛夫妻釀1死1傷 肇事男僅願賠40萬還求分期

高雄蔡姓男子開車經楠梓區加昌路、瑞屏路口，闖紅燈撞飛騎機車的許姓夫妻，造成1死1重傷，蔡男一審僅被判刑10個月，家屬不滿...

潑糞無罪？桃園藝文管理中心遭潑屎尿 女這原因免訴

桃園市桃園藝文管理中心日前遭潑糞尿，騎樓地板及窗戶上全遭殃，惡臭四溢，館方怒告當事女子侮辱公署，但因去年立院三讀刪除相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。