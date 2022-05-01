高雄阿伯無罩又無照騎車 一吹氣..檢測棒閃爍秒臉綠

顏姓男子騎機車沒戴好安全帽，甚至連口罩都不戴，高雄市警局苓雅分局員警巡邏攔查，發現他渾身酒氣，顏辯稱自己僅喝了3瓶感冒糖漿，警方不信酒測，顏呼氣酒測值高達每公升0.49毫克，被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局成功路派出所，日前執行巡邏勤務，行經自強三路與新光路口時，發現顏姓男子安全帽戴未扣上，且防疫情間還未戴口罩在路上閒晃，員警立即上前攔查。

66歲的顏男被攔下後全身酒氣，員警一拿酒精檢測器讓顏男吹氣，當場閃爍紅燈，明顯酒駕上路。顏下車酒測時坦承喝酒，呼氣酒測值高達每公升0.49毫克，但他見酒測值超標，又改口稱自己僅喝了3瓶感冒糖漿，怎會驗出酒測值？但檢測數字無誤，仍被警方依公共危險罪嫌逮捕送辦。

警方還查出，顏男不僅酒駕，還是「無照」駕駛，另外吞下無照駕駛的罰單，面臨6000元至1萬2000元的罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康