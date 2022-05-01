高雄警連3問「有喝嗎」騎士矢口否認 結果一測被送法院

高雄市一名王姓男子大白天騎車行經鳳山區一處路口，因口罩拉到下巴處，被巡邏警網撞見，警方發現他臉紅紅，連3問「你有喝嗎？」王男一再否認「我今天都沒喝」，警方當場施以酒測，結果超標，達每公升0.63毫克，直接將他上銬逮捕。

鳳山分局新甲派出所巡邏員警29日下午2時許，巡邏經過輜汽路與武慶路口時，發現騎車的王姓男子（40歲）將口罩拉至下巴處，趨前勸導時，發現王男臉色紅潤，身上散發酒氣，懷疑他有喝酒，於是要求他停路邊受檢。

警方當時一再詢問王男「你有喝嗎？」「今天有喝？」「一整天都沒喝？」王男都否認有喝酒，還回嘴「我今天沒喝酒」，警方不信王男說詞，施以酒測，結果酒測超過標準值，達每公升0.63毫克。他還問警察這樣能不能拒測，警回說，你都測了還拒測？

王男後來才坦承，前晚和友人餐敘時有喝了酒，但睡了一覺，以為時過正午後，酒精應該已退，因此騎車外出找友人，沒想到還是酒駕，警方訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康