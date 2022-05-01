聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警連3問「有喝嗎」騎士矢口否認 結果一測被送法院

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名王姓男子大白天騎車行經鳳山區一處路口，因口罩拉到下巴處，被巡邏警網撞見，警方發現他臉紅紅，連3問「你有喝嗎？」王男一再否認「我今天都沒喝」，警方當場施以酒測，結果超標，達每公升0.63毫克，直接將他上銬逮捕。

鳳山分局新甲派出所巡邏員警29日下午2時許，巡邏經過輜汽路與武慶路口時，發現騎車的王姓男子（40歲）將口罩拉至下巴處，趨前勸導時，發現王男臉色紅潤，身上散發酒氣，懷疑他有喝酒，於是要求他停路邊受檢。

警方當時一再詢問王男「你有喝嗎？」「今天有喝？」「一整天都沒喝？」王男都否認有喝酒，還回嘴「我今天沒喝酒」，警方不信王男說詞，施以酒測，結果酒測超過標準值，達每公升0.63毫克。他還問警察這樣能不能拒測，警回說，你都測了還拒測？

王男後來才坦承，前晚和友人餐敘時有喝了酒，但睡了一覺，以為時過正午後，酒精應該已退，因此騎車外出找友人，沒想到還是酒駕，警方訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市王姓男子騎車將口罩拉至下巴處，被警網趨前勸導，查獲他酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄市王姓男子騎車將口罩拉至下巴處，被警網趨前勸導，查獲他酒駕。記者石秀華／翻攝
警方連3問王男是否有喝酒，他堅決否認，警方當場施以酒測，結果超標。記者石秀華／翻攝
警方連3問王男是否有喝酒，他堅決否認，警方當場施以酒測，結果超標。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

高雄鳳山分局1警快篩陽 PCR結果出爐同仁笑了

高雄鳳山分局1員警快篩陽性 PCR結果明出爐

降價了！高雄5家有線電視明起可選200元月租方案

高雄豐年節登場 陳其邁：市府會做原民最好靠山

相關新聞

不滿父退休金遭刪減 南投男誣指蔡英文全台販毒遭訴

南投縣黃姓男子因不滿父親退休金遭刪減、追求3名女子未果，以及要前往父親友人住處被拒絕，陸續在2019年6月至11月間，在...

第1季5大高風險賣場公布 解除分期付款詐騙共破千案最多

詐騙集團假冒網路購物電商客服人員，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定騙買家匯款。刑事局公布今年第1季詐騙最多的高風險賣場...

機車沒牌照停路邊照罰 台中市：3年約罰1.5萬件

沒掛車牌的汽車停在公共道路，以為不違法。台中市政府法制局提醒，未按時繳納使用牌照稅、牌照稅滯納期滿後的車輛，及報停、繳銷...

影／南港車站停車場6台繳費機被撬 慣竊偷走2.8萬落網

曹姓男子是吸毒慣竊，兩度在台北市南港車站地下停車場持折疊刀共撬開6台繳費機，偷走2萬8000元現金。警方查出他因竊盜、妨...

闖紅燈撞飛夫妻釀1死1傷 肇事男僅願賠40萬還求分期

高雄蔡姓男子開車經楠梓區加昌路、瑞屏路口，闖紅燈撞飛騎機車的許姓夫妻，造成1死1重傷，蔡男一審僅被判刑10個月，家屬不滿...

潑糞無罪？桃園藝文管理中心遭潑屎尿 女這原因免訴

桃園市桃園藝文管理中心日前遭潑糞尿，騎樓地板及窗戶上全遭殃，惡臭四溢，館方怒告當事女子侮辱公署，但因去年立院三讀刪除相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。