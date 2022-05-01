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行人違規橫越道路被撞腦震盪 肇事貨車司機二審獲無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在前年底開貨車行經西區時，顏姓男子違規穿越道路，貨車後照鏡撞上顏，造成腦震盪，陳辯稱，當時左側有停等紅燈車輛阻礙視線，無法看到違規穿越的行人，一審認定陳無肇責，判無罪，檢方上訴二審，台中高分院駁回上訴，判無罪。

判決指出，陳姓男子在2019年11月27日中午12時許，駕駛貨車沿台中市西區民生路往金山路方向行駛，行經民生路124之3號前時，顏姓男子從對向車道違規穿越道路，陳反應不及，貨車後照鏡撞上顏的頭部，造成外傷與腦震盪、右手肘挫傷併擦傷及右前胸壁挫傷。

陳男辯稱，行經該處時，左側車道有轎車停等紅燈，顏男違規穿越道路，從停等紅燈的轎車後方突然走出時，「無法看到」，貨車通過時，顏突然走出，後照鏡才撞到顏，而且顏在穿越時，貨車早已通過，沒有過失。

一審審理勘驗路口監視器，確認當時顏違規穿越道路，步行速度不慢，而發生碰撞前，顏是步行在車輛後方，陳則因對向車道的轎車阻礙視線，自然無法注意到橫越車道的顏，而陳能注意到顏的時間點，一定是顏從轎車後方走出的瞬間。

合議庭認為，根據日常生活經驗、一般合理駕駛人的視距及注意能力，陳案發當時可採取迴避行為的反應時間極為有限，無法期待陳面對顏違規從車輛後方橫越車道行為，能迅即反應，採取適當之閃避措施，認定陳無過失，而台中市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定，也認同合議庭見解，判陳無罪。

全案由檢方上訴台中高分院，不過未提出不利陳的積極事證，僅要求車鑑會覆議，合議庭送覆議後，仍維持原本見解，認定事故的肇因是行人違規穿越道路，陳無肇事原因，駁回檢方上訴，維持無罪宣判。

台中市陳姓男子在前年開車行經西區時，撞上違規穿越道路的顏姓行人，台中高分院判陳無罪。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在前年開車行經西區時，撞上違規穿越道路的顏姓行人，台中高分院判陳無罪。圖／本報資料照

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