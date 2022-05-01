重度身心障礙男提供處所供性交易 每次抽500判2月刑

高雄45歲王姓男子領有重度身心障礙證明，靠著提供經營按摩店維生，並將該處提供給性工作者從事性交易，每次從中收取500元營利，去年遭警方查獲，後由檢方依妨還風化罪起訴；近日審結，地院將王男依圖利容留性交罪，處2個月有期徒刑。

判決指出，領有重度身心障礙證明的王男，僅高中學歷，家境貧寒，在高雄鳥松區靠經營「家庭按摩」維生，但王將該處提供給一名成年女子小琴（化名）從事每次1000至1500元不等的性交易服務，並從中抽取500元營利。

直到去年10月16日傍晚6時30分許，一名男客到「家庭按摩」消費，雙方談妥1000元收費後由小琴服務，隨後遭警方持搜索票搜索查獲，並扣得乳液等相關證物。

檢方依據意圖使女子與他人為性交、猥褻之行為，而媒介、容留以營利罪嫌，將王男依法起訴，聲請以簡易判決處刑。

地院審酌，王男假藉經營家庭按摩外觀，遂行妨害風化之實，藉機從事容留性交行為並從中牟利，敗壞社會善良風氣，考量犯後坦承犯行，態度尚稱良好，且營利方式與應召站剝削女子性勞務從中賺取暴利者有別。