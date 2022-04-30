快訊

台中府會聚餐感染擴大！新聞局長鄭照新中鏢 累計7確診

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道未打方向燈連收4張紅單 法官認有違連續處罰撤3張

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子去年9月25日中午駕車，沿國道1號北向龍井路段，不到1分鐘、1.5公里距離，4次變換車道未使用方向燈，遭民眾錄影檢舉，被開4張紅單，分別處罰鍰3千元、記點1點，他不服提行政訴訟，台南地院認他違規相隔未逾6分鐘、6公里，撤銷3張罰單

張男表示，4次違規行為，發生時間於1分鐘內且距離未逾2公里，而後3次違規行為，距離第1次違規行為時間未滿6分鐘，且行駛未達6公里以上，仍連續裁罰，有違憲法的比例原則。

新竹區監理所指出，依國道公路警察局第三公路警察大隊查復，依民眾檢舉影像，該車在不同地點變換車道未全程使用方向燈，違規時間與地點均不同，為數行為，依行政罰法、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，應分別處罰，於法並無不合。

台南地院認為，張男違規行為國道1 號北向185.1至183.6公里，查屬違反道路交通管理處罰條例，是在6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上，且非在隧道內違規，舉發機關與裁罰單位僅能為一次舉發與裁罰。而新竹區監理所分別就各件裁罰，難認與法律規定相符，因而撤銷3張裁決書。

台南地院認為，張男違規行為是在6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上，舉發機關與裁罰單位僅能為一次舉發與裁罰，因而撤銷3張紅單。圖／聯合報資料照
台南地院認為，張男違規行為是在6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上，舉發機關與裁罰單位僅能為一次舉發與裁罰，因而撤銷3張紅單。圖／聯合報資料照

國道 警察 罰單

延伸閱讀

新法上路 苗栗酒駕累犯首波公布5人

因應台鐵休假 嘉義區監理所規畫雲嘉南遊覽車客運疏運

新竹客運擬停駛桃竹竹苗34條路線 竹縣府回應了

超車沒打方向燈連吃35張單罰10萬 法官撤30張：已過當

相關新聞

男子持辣椒噴霧搶銀樓百萬金飾 法院認噴霧算凶器判8年

桃園一名高姓男子因積欠債務，去年8月攜辣椒噴霧劑、鐵鎚和電擊棒搶銀樓，得手11條金項鍊，價值超過百萬元。落網後，他雖稱過...

國道未打方向燈連收4張紅單 法官認有違連續處罰撤3張

張姓男子去年9月25日中午駕車，沿國道1號北向龍井路段，不到1分鐘、1.5公里距離，4次變換車道未使用方向燈，遭民眾錄影...

想打疫苗卻在接種站前「雷殘」 警關心...驚！他酒駕

高雄42歲陳姓男子在家中飲酒，隔日以為酒精已退去，便騎機車前往六龜區疫苗施打站打疫苗，抵達時，疑重心不穩當場「雷殘」；現...

新法上路 苗栗酒駕累犯首波公布5人

新竹區監理所苗栗監理站依酒駕新法，最近公布第一批5名累犯的姓名及照片，希望藉此嚇阻並防制酒駕事件再度發生。

5親友組抓姦團汽旅堵人 他心虛猛踩油門全當保齡球撞飛

彰化粘姓男子私下載劉姓人妻上汽車旅館，途中被劉的親友目擊找來劉的老公等5人要抓姦，未料粘一出汽旅急著想逃，竟將5人像保齡...

4男聯手偷海賊王公仔 1隻千元黑鬍子要罰72萬元

高雄市4名男子為了夾出娃娃機的「海賊王黑鬍子公仔」，將曬衣架折成鉤狀勾出公仔；這隻價值約1000元的公仔，令4人一同吃上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。