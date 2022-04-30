國道未打方向燈連收4張紅單 法官認有違連續處罰撤3張

張姓男子去年9月25日中午駕車，沿國道1號北向龍井路段，不到1分鐘、1.5公里距離，4次變換車道未使用方向燈，遭民眾錄影檢舉，被開4張紅單，分別處罰鍰3千元、記點1點，他不服提行政訴訟，台南地院認他違規相隔未逾6分鐘、6公里，撤銷3張罰單。

張男表示，4次違規行為，發生時間於1分鐘內且距離未逾2公里，而後3次違規行為，距離第1次違規行為時間未滿6分鐘，且行駛未達6公里以上，仍連續裁罰，有違憲法的比例原則。

新竹區監理所指出，依國道公路警察局第三公路警察大隊查復，依民眾檢舉影像，該車在不同地點變換車道未全程使用方向燈，違規時間與地點均不同，為數行為，依行政罰法、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，應分別處罰，於法並無不合。