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國道未打方向燈連收4張紅單 法官認有違連續處罰撤3張
張姓男子去年9月25日中午駕車，沿國道1號北向龍井路段，不到1分鐘、1.5公里距離，4次變換車道未使用方向燈，遭民眾錄影檢舉，被開4張紅單，分別處罰鍰3千元、記點1點，他不服提行政訴訟，台南地院認他違規相隔未逾6分鐘、6公里，撤銷3張罰單。
張男表示，4次違規行為，發生時間於1分鐘內且距離未逾2公里，而後3次違規行為，距離第1次違規行為時間未滿6分鐘，且行駛未達6公里以上，仍連續裁罰，有違憲法的比例原則。
新竹區監理所指出，依國道公路警察局第三公路警察大隊查復，依民眾檢舉影像，該車在不同地點變換車道未全程使用方向燈，違規時間與地點均不同，為數行為，依行政罰法、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，應分別處罰，於法並無不合。
台南地院認為，張男違規行為國道1 號北向185.1至183.6公里，查屬違反道路交通管理處罰條例，是在6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上，且非在隧道內違規，舉發機關與裁罰單位僅能為一次舉發與裁罰。而新竹區監理所分別就各件裁罰，難認與法律規定相符，因而撤銷3張裁決書。
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