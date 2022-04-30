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求職涉加入詐欺集團 彰化地檢署起訴法院判無罪

中央社 / 彰化縣30日電

陳姓女子等人求職，遭檢警查出涉加入詐欺集團，但陳女等被告認為自己是「遭求職詐騙」，彰化地院審理調查認為被告辯解與客觀證據相符合，判13名被告都無罪。全案仍可上訴。

陳姓女子等人透過臉書找工作，加入綽號「陳豪」與其他不明人士組成的詐欺集團犯罪組織，陳女等人涉犯加重詐欺、洗錢等遭檢方起訴，彰化地方法院日前判決陳女等13名被告無罪，有媒體報導指「審理階段始改稱求職而獲採信」、「未查獲詐欺集團首腦而判決被告等人無罪」，彰化地方法院今天澄清部分報導有誤。

彰化地院透過新聞稿表示，媒體報導「被告於審理階段始改稱求職而獲採信等語」應屬有誤，實際上，車手被告遭查獲至審理終結前，都供稱是應徵公司財務人員，因求職受騙，雖有取款行為，但非車手。

法院指出，車手被告為證明自身清白，積極配合警方找出其他上、下線取款人員，且清楚交代資金來源，並提供手機內留存當初應徵廣告，包含公司名稱、統編、月薪、休假方式等項目，及每天文字通訊內容包含上下班線上打卡、出差費報支、預支薪資等資訊。

其中一名被告甚且要求主管提供公司統編及電話，撥打後出現傳真電話聲響，還提供帳戶給公司使用，被告求證並信任應徵合法登記公司，非詐欺集團；遭起訴車手被告都涉世未深且無前科，信賴所見廣告及工作對話內容，且盡基本查證義務，足見被告辯解應屬可採。

法院指出，此案詐欺集團尚有其餘車手經其他地檢察署檢察官認為同是「遭求職詐騙」而不起訴，並無報導所稱「審理階段始改稱求職而獲採信」的情形。

另外，江姓男子等被告因有款項流入帳戶，檢察官起訴為「洗錢集團成員」，但被告提出充分證據證明在中國合法經營公司，匯款是為將在中國營業所得或合法買賣交易貨款匯回國內，非詐欺或洗錢集團成員。

有關媒體報導「因未查獲詐欺集團首腦而判決被告等人無罪」有誤，主要是因車手被告陳女等人提出的辯解與客觀證據相符。彰化地院表示，事證因尚未達到無合理懷疑程度，基於事證有疑，利於被告原則而判決無罪，全案仍可上訴。

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