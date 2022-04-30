房仲跳槽帶走舊客戶 法院判賠18萬元

一家租屋公司指控王姓仲介跳槽後，將客戶資料交給新公司，導致公司損失3名房東的代管契約。士林地院認為，王姓仲介已違反與原公司的保密約定，日前判賠18萬元。

士林地方法院判決書指出，租屋公司提起請求違約金訴訟時主張，王姓房仲在公司負責社會住宅包租代管計畫，尋覓有意加入計畫的房東，並協助房東與房客簽訂租賃契約。

租屋公司主張，王姓仲介任職時曾簽署員工聘僱契約書，約定對於客戶資料應負保密義務，不得公布、移轉給第三人，也不得為自己或第三人利益使用相關資料，否則須賠償違約金新台幣50萬元；且保密義務不因契約終止、撤銷、無效或不成立而失效。

租屋公司指控，王姓仲介民國110年3月間離職，改到從事相同業務的公司任職，將在原公司負責的房東資料交給新公司並私下聯繫，導致其中3名房東約滿後改與新公司簽約，因此以王男違約為由，求償50萬元。

王姓仲介則辯稱，沒有將原公司的客戶資料提供給新公司使用，是有房東認為原公司服務不好才主動聯繫他。

承審法官認為，王姓仲介與原公司確實簽有保密約定，而3名房東在王男跳槽不久後，即陸續在與原公司約滿後與新公司簽約，王男也無法舉證證明這3名房東是因為不滿原公司才主動與他聯繫，因此足以認定王男的確將原公司的客戶資料交給新公司。

法官認為，王姓房仲違反保密約定，應依約給付違約金，但審酌原公司損失3名房東的代管契約，損害約15萬餘元，及王男在原公司的任職期間、薪資，認為50萬元金額過苛，判決王男應給付18萬元。可上訴。