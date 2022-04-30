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想打疫苗卻在接種站前「雷殘」 警關心...驚！他酒駕
高雄42歲陳姓男子在家中飲酒，隔日以為酒精已退去，便騎機車前往六龜區疫苗施打站打疫苗，抵達時，疑重心不穩當場「雷殘」；現場值勤員警見狀上前關心，聞到濃濃酒味，便對他酒測，發現酒測值達每公升0.39毫克，警詢後，將他依公共危險罪移送。
六龜警分局義寶派出所員警4月26日上午9時執行疫苗施打站守望勤務時，發現陳男騎車搖搖晃晃，抵達接種站時，疑重心不穩當場「雷殘」，員警隨即上前關心，卻聞到他渾身散發酒氣。
經警方酒測，發現陳男酒測值達每公升0.39毫克，明顯違法，這時他才坦承，25日晚上7時許，在家中喝了2瓶米酒，以為酒精已退去，才會一早騎車外出打疫苗。警詢後，將陳男依公共危險罪移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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