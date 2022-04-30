新法上路 苗栗酒駕累犯首波公布5人

新竹區監理所苗栗監理站依酒駕新法，最近公布第一批5名累犯的姓名及照片，希望藉此嚇阻並防制酒駕事件再度發生。

酒駕新法於今年3月31日實施，依規定對屢次酒駕違規的再犯者，從108年7月1日起算，10年內如酒駕再犯或拒測者，依新法規定於網頁公布姓名、照片及違法事實，苗栗監理站公布的首批5名酒駕累犯，都是4月初第二次違規酒駕被警方攔查，發現累犯事實，符合被公開性名、照片的法規，以此作為警惕。

苗栗監理站表示，民眾可至新竹區監理所網站首頁「監理業務」點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依違規地點選擇處罰機關，即可查詢當地酒（毒）後駕車或拒測累犯違規人資料，希望藉此讓民眾能有所警惕，不要有酒駕等違規行為。

苗栗監理站首批公布的酒駕累犯都是男性，4月間被查獲，違規地點分別在苗栗、頭份、後龍及三義等地，經移送監理單位裁決確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康