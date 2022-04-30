聽新聞
test
0:00 / 0:00
新法上路 苗栗酒駕累犯首波公布5人
新竹區監理所苗栗監理站依酒駕新法，最近公布第一批5名累犯的姓名及照片，希望藉此嚇阻並防制酒駕事件再度發生。
酒駕新法於今年3月31日實施，依規定對屢次酒駕違規的再犯者，從108年7月1日起算，10年內如酒駕再犯或拒測者，依新法規定於網頁公布姓名、照片及違法事實，苗栗監理站公布的首批5名酒駕累犯，都是4月初第二次違規酒駕被警方攔查，發現累犯事實，符合被公開性名、照片的法規，以此作為警惕。
苗栗監理站表示，民眾可至新竹區監理所網站首頁「監理業務」點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依違規地點選擇處罰機關，即可查詢當地酒（毒）後駕車或拒測累犯違規人資料，希望藉此讓民眾能有所警惕，不要有酒駕等違規行為。
苗栗監理站首批公布的酒駕累犯都是男性，4月間被查獲，違規地點分別在苗栗、頭份、後龍及三義等地，經移送監理單位裁決確定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言