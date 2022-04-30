5親友組抓姦團汽旅堵人 他心虛猛踩油門全當保齡球撞飛

彰化粘姓男子私下載劉姓人妻上汽車旅館，途中被劉的親友目擊找來劉的老公等5人要抓姦，未料粘一出汽旅急著想逃，竟將5人像保齡球般撞飛，檢方依殺人未遂起訴，法院一審改依傷害罪判粘1年6月，二審也認為粘應無殺人犯意，造成5人彈飛、滾落但有和解，撤銷改判粘1年3月，可上訴。

檢警調查，粘男去年2月5日開車載劉姓人妻出門，剛好被劉的大嫂、大嫂妹妹目擊，2人一路尾隨發現他們開進汽車旅館，劉的大嫂隨即聯絡老公、劉女的先生及朋友一共5人到場守候。

直到粘男一開出汽旅，劉的先生原打算上前查看，未料粘為了脫身竟猛踩油門，無視在場人安全加速衝過櫃檯，當場把準備抓姦的5名親友都撞飛，最後被警方攔查才落網；檢方訊時，粘男辯稱不清楚撞到誰，還稱「離開是為了保護劉女清白」、「知道地點不對」等語。

彰化地檢勘驗監視器發現，粘一出汽旅就陸續衝撞5人，且車子擋風玻璃呈現大面積破損，顯見撞擊力道不輕，挨撞的5人也都提出驗傷證明；檢方認為，粘當時主觀上顯有不確定殺人故意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

彰化地院一審時，粘否認殺人或傷害犯意，辯稱是怕劉的先生誤會才急著要離開，還稱不清楚有撞到人；法院再度勘驗監視器，發現粘撞擊時有2人翻到引擎蓋上，現場有女子尖叫、男子呼喊聲，但粘仍持續加速衝撞他人，更發出「非常清楚的撞擊聲」。

彰院認為，粘撞5人造成彈飛、翻落固然危險，也無法排除死亡結果可能，但依生活經驗每天車禍頻繁，致死比例並非甚高，不能僅因粘衝撞5人就直接推認有殺人犯意，變更起訴法條改依傷害罪判粘1年6月徒刑。

檢方不服上訴，主張粘車速快、現場狹窄，當時他急踩油門衝撞提高死亡危險性，仍認為有殺人不確定故意。台中高分院二審認為，劉女說她和粘男各自都已婚，看到她先生有嚇到，粘也說劉女跟他說「快離開，我老公很暴力」，可見粘是急於脫身。