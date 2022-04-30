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4男聯手偷海賊王公仔 1隻千元黑鬍子要罰72萬元
高雄市4名男子為了夾出娃娃機的「海賊王黑鬍子公仔」，將曬衣架折成鉤狀勾出公仔；這隻價值約1000元的公仔，令4人一同吃上竊盜官司，經高雄地方法院各判刑6月，若易科罰金，將令他們受罰72萬元。
判決指出，這4名男子也是娃娃機業者，其中謝姓男子（30歲）是老闆，去年4月27日深夜11點多，他與李姓（37歲）、符姓（26歲）及陳姓（41歲）3名員工，到高雄市三民區山東街某夾娃娃機商店，謝投100元要夾出海賊王黑鬍子公仔，但公仔卡在洞口沒掉下來，他們趁四下無人，便由拿預備的曬衣架折彎，偷出公仔，準備在網路拍賣或放在謝的機台供人夾取。
娃娃機業者自遠端監錄系統畫面，發現這4人偷娃娃機的公仔，立即報警查捕他們，法官根據監視器畫面， 事證明確，依結夥3人以上竊盜罪，對謝等4人各判6月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。
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