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獨／慶生變調！移工持利剪刺死同鄉友人重判結果出爐

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄25歲汝姓越南籍男移工，受邀到高雄楠梓同鄉友人住處慶生，卻與另2名同鄉友人爆發肢體衝突，雙方扭打到馬路上，汝男一氣之下持剪刀刺傷其中一名友人後逃逸，隔日遭警方逮捕，遭刺的移工住院治療期間身亡。地院將汝男依傷害致死罪，處7年2個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決指出，汝男為越南籍移工，去年9月25日晚上9時50分許，到高雄楠梓區友人的租屋處聚餐，過程中，汝遭同鄉綽號「阿雄」及阮姓男子，因口角爆發肢體衝突，一路追打到瑞屏路上。

衝突過程中，汝男隨機撿起放在路旁機車的一把剪刀，追向阿雄，但卻突然遭阮男抱住，汝一氣之下便刺向阮左側胸、腹部等部位，隨後丟棄作案剪刀，搭乘計程車逃逸，9月26日遭警逮捕，依法移送。

阮男遭刺傷後，於同年10月14日傍晚6時16分許，因銳創於胸腹、心因性猝止，致氣血胸、肺炎、缺氧性腦病變，終致呼吸衰竭、中樞神經衰竭而死亡；警詢、偵訊時，汝男僅坦承部分犯行，也辯稱，為保護自己，屬正當防衛。

雖事後汝男向死者家屬達成和解，並予以賠償，但地院考量，汝僅坦承部分客觀傷害行為，對於傷勢、死亡結果、違法性等情節，仍有所辯解；地院將他依傷害致死罪，處7年2個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案仍可上訴。

高雄25歲汝姓越南籍男移工刺傷同鄉友人後逃逸，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄25歲汝姓越南籍男移工刺傷同鄉友人後逃逸，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄25歲汝姓越南籍男移工，受邀到高雄楠梓同鄉友人住處慶生，卻演變成肢體衝突，汝男失手刺傷同鄉友人後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
高雄25歲汝姓越南籍男移工，受邀到高雄楠梓同鄉友人住處慶生，卻演變成肢體衝突，汝男失手刺傷同鄉友人後逃逸。記者陳弘逸／翻攝
高雄25歲汝姓越南籍男移工刺傷同鄉友人後逃逸，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄25歲汝姓越南籍男移工刺傷同鄉友人後逃逸，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝

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