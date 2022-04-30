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獨／慶生變調！移工持利剪刺死同鄉友人重判結果出爐
高雄25歲汝姓越南籍男移工，受邀到高雄楠梓同鄉友人住處慶生，卻與另2名同鄉友人爆發肢體衝突，雙方扭打到馬路上，汝男一氣之下持剪刀刺傷其中一名友人後逃逸，隔日遭警方逮捕，遭刺的移工住院治療期間身亡。地院將汝男依傷害致死罪，處7年2個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境。
判決指出，汝男為越南籍移工，去年9月25日晚上9時50分許，到高雄楠梓區友人的租屋處聚餐，過程中，汝遭同鄉綽號「阿雄」及阮姓男子，因口角爆發肢體衝突，一路追打到瑞屏路上。
衝突過程中，汝男隨機撿起放在路旁機車的一把剪刀，追向阿雄，但卻突然遭阮男抱住，汝一氣之下便刺向阮左側胸、腹部等部位，隨後丟棄作案剪刀，搭乘計程車逃逸，9月26日遭警逮捕，依法移送。
阮男遭刺傷後，於同年10月14日傍晚6時16分許，因銳創於胸腹、心因性猝止，致氣血胸、肺炎、缺氧性腦病變，終致呼吸衰竭、中樞神經衰竭而死亡；警詢、偵訊時，汝男僅坦承部分犯行，也辯稱，為保護自己，屬正當防衛。
雖事後汝男向死者家屬達成和解，並予以賠償，但地院考量，汝僅坦承部分客觀傷害行為，對於傷勢、死亡結果、違法性等情節，仍有所辯解；地院將他依傷害致死罪，處7年2個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案仍可上訴。
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