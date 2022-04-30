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南市公布首波酒駕累犯3人「高清無碼」完整資料全都露

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，對於酒（毒）駕違規累犯者，其累犯記錄自108年7月1日起算，10年內如又酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者，得公告其姓名、照片及違規事實，台南市今(30)日上網公告首波酒（毒）駕累犯完整姓名、照片於交通局網站，交通局表示，公布酒駕累犯資訊是希望讓民眾警惕，切勿酒後駕車，確保市民交通安全。

交通局交通事件裁決中心表示，酒駕新法上路後，首批可公布完整資訊的酒（毒）駕累犯在完成酒駕裁決程序後，已於今天公布在「台南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」，公布酒駕累犯名單有3位，違規地點分別在永康區、安平區及官田區，由於3人於2020年間均曾有酒駕違規紀錄，本次再犯，經審查已符合新法酒駕累犯公告規定，所以裁決中心依中央規定，完整揭露駕駛人姓名、照片等相關資訊於交通局網站專區。

裁決中心表示，依據新修正道路交通管理處罰條例第35條規定，如於10年內再犯酒（毒）駕規定並經裁處確定者，除了加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照及道安講習外，還會依新修正的酒駕累犯規定公布姓名、照片及違法事實。配合修法上路，交通局已於網站設置「台南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」由交通事件裁決中心定期上傳公布。

台南市率全國之先在3月起即實施針對以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，適時主動以公布去識別化個人資料方式，以達遏阻酒駕事件對市民及用路人的威脅風險，並指示交通局加速酒駕裁罰，因是「有碼」引發議論。

交通局長王銘德指出，由於公布累犯者資訊不是取締後隨即公布，而是須待當事人受裁決處分確定後才能公布，市長黃偉哲相當重視酒駕對市民所產生的危險威脅，基於保護本市市民及用路人交通安全的公益正當目的，以及彌補新法上路實施前空窗期，在空窗期實施的「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」配合第一波符合新法公布名單實施後，即日起暫停公布。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市今天公布首波酒駕累犯「無碼」完整資料。圖／交通局提供
台南市今天公布首波酒駕累犯「無碼」完整資料。圖／交通局提供

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