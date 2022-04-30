哥哥酒駕、同車弟弟被連坐 他辯不知情免罰

有多次酒駕紀錄的李姓男子去年1月再犯，不但自己背上刑責，也害同車的弟弟被連坐，罰款22500元及吊扣車輛牌照3個月，但他弟弟不服，主張當時睡著不知李男酒駕，興訟向桃園地院爭取權益才獲撤銷。全案可上訴。

判決指出，李男因2017年、2020年接連酒駕，不但被判刑、罰款，也被吊扣機車駕照，但他去年仍無照上路，經警方攔查酒測值0.29被移送公共危險罪，而他的弟弟因車主身份且當時同車，被警方認定明知駕駛人酒精濃度超標仍不制止，所以也挨罰。

李男的弟弟不服，興訟主張自己跟李男雖然同公司，但當天李男騎著他的機車到別處工作，只有下班會合一起返家。他會合前已經睡著，不知李男有喝酒，也沒有聞到酒味，況且自己有駕照，如果知情，根本不可能讓李男騎車。

負責開罰的台中市交通裁決處表示，呼氣酒精濃度達0.25者，從外觀可輕易識別是否有飲酒，李男的弟弟明知李男經常飲酒且有多次酒駕情形，身為車主，有篩選駕駛人的義務。而且，桃園警方職務報告李男當天渾身酒氣才實施酒測，顯見李男的弟弟明知酒駕情事。

法院調查，李男酒駕是不爭事實，但兄弟2人當天上班地點不同，而李男飲酒時，弟弟確實不在場，確實有可能不知飲酒情事。警方雖指當時攔查酒測是因爲李男有滿臉通紅、騎車搖晃情形，也確實聞到他渾身酒氣，但稱密錄器檔案被覆蓋無存擋，未提出佐證。

法院認為，全案除了李男弟弟的行政裁罰，同時也涉及李男的酒駕刑案，警方應謹慎保存相關採證資料，做為日後刑偵、審判證據，卻疏於未做，任重要物證檔案被覆蓋，導致裁罰機關舉證不足。至於李男有多次酒駕紀錄情形，最多只能證明李男平時的生活習性，無從認定他弟弟當時知悉他飲酒情事，因此裁定撤消。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康