遭前夫硬上尖叫喊「活不下去」 她怕小孩沒爸爸仍原諒

台中1名男子和前妻離婚仍同住，不顧對方拒絕仍壓她上床強吻，女子嚇到尖叫說「這樣我會活不下去！」一審被依強制性交未遂判2年，男子上訴辯稱雙方合意，二審以女子下體沒採到DNA等，也考量女子說「怕小孩沒爸爸」願原諒前夫，撤銷改依強制猥褻罪判8月，仍可上訴。

檢警調查，男子和前妻離婚後為了照顧小孩仍同居，去年1月4日他趁著2人獨處時，不顧對方堅持拒絕，並稱「我已經有男友了」、「我們離婚很久了」，「不可以對我這樣」等語，仍強壓前妻上床親脖子、胸部，還撫摸她下體。

女子痛苦大喊「我不要」、「繼續這樣我會活不下去！」男子才停手，前妻不甘受辱報警驗傷並提告。檢方認為女子全身多處瘀青，脖子、胸部也採集到男子的DNA，偵結依強制猥褻罪嫌起訴。

台中地院一審時，男子矢口否認，辯稱兩人是聊天氣氛下自然而為，沒有違反前妻意願，後來撫摸她大腿因女子拒絕就隨即停止，並無用身體壓她或撫摸陰部；但法院勘驗雙方對話，發現女子質問「為什麼要這樣對我？」「強暴女人這叫做愛？」

一審根據雙方證詞、驗傷等，認定男子親吻前妻脖子、胸部又強壓上床摸下體，已經是意在強制性交並已著手，並非僅止單純猥褻，變更起訴法條改依強制性交未遂罪判他有期徒刑2年。

男子不服上訴，仍堅決否認犯行，台中高分院二審認為，女子雖曾提及遭前夫企圖生殖器性侵，經她抵抗後改用手指，但經採集她下體都沒發現男子DNA，是否屬於已有可疑，也難證明男子有用生殖器或手碰她下體。