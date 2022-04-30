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疑涉掏空「真好玩」手遊上億 董事長周玄昆收押禁見
興櫃公司真好玩娛樂科技（8491）董事長周玄昆、前行銷長郭明琪，疑與愛因斯坦金融科技公司負責人林上紘合作，利用墊高廣告費用、虛報廣告費用等方法掏空真好玩公司1億4百多萬元，新北地檢署28日指揮法務部調查局新北市調處等單位兵分13路搜索，帶回周等三人，複訊後周、郭兩人被聲押禁見，林男諭知100萬元交保，稍早法院裁定兩人均收押禁見。
真好玩娛樂科技為台灣前五大手遊公司；林上紘則曾是NOWnews董事長，旗下另有愛因斯坦金融科技公司。
檢調調查，周玄昆與郭明琪2014年起，與林上紘合作，利用墊高廣告費用或製作假廣告費用的方式，製造真好玩公司支出廣告費用給林的公司假象，讓林男抽取6.5%至10%的處理費後，再將錢匯回周、郭兩人私人戶頭，藉此掏空真好玩公司並將錢洗淨，目前清查涉案金額高達1億4百萬餘元。
檢調接獲線報，蒐證近一年後昨天行動，兵分13路搜索真好玩公司與周等3人住所，帶回3人並查扣電腦主機、手機、文件等物證，另扣押3人名下不動產、股票、香奈兒名牌包等財產。
據悉，三人並未否認犯行，但因檢調在查扣物證內發現周與郭疑似另有涉犯其他案件，掏空金額恐怕更多，認為兩人有湮滅、偽造、變造證據，或串供之虞，向法院聲請羈押禁見，林上紘則諭知100萬元交保。
新北地院深夜開羈押庭，審理後認為周玄昆與郭明琪涉犯背信、證券交易法、洗錢防制法等嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，裁定羈押禁見。
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