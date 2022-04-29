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開記者會質疑徐欣瑩送白米是賄選 法院判鄭朝方免賠
前民國黨主席徐欣瑩指控參選第18屆新竹縣縣長時，代表民進黨參選的鄭朝方開記者會質疑她送白米是賄選行為，侵害名譽權，要求鄭賠償200萬元並刊登勝訴判決全文，台北地方法院判徐女敗訴，鄭免賠，可上訴。
徐欣瑩主張，她當時協助某人捐贈1萬公斤白米給新竹縣的弱勢家庭，未料鄭朝方在立委鄭運鵬等人的陪同下，在立法院召開記者會質疑她「贈送白米不是賄選是什麼？」
徐欣瑩認為，鄭朝方故意將她協助捐贈白米給弱勢家庭的行為，影射為賄選，足以貶抑她的社會評價，導致名譽受損，要求賠償200萬元，並將勝訴判決全文刊登在報紙一日。
鄭朝方反駁，他已經檢察官處分不起訴，且他的言論應受言論自由保障，不具不法性，難認有故意或過失。法院認為，鄭朝方言論是以質疑語氣評論徐女有假借名義賄選，希望司法機關盡速調查有無賄選情事。
判決指出，徐欣瑩身為政治人物，自願進入公領域，當時參選新竹縣縣長，認定鄭朝方言論屬於公共事項，與公共利益有關，縱使用詞過於犀利、聳動、誇至，仍是憲法保障言論自由的範疇，判徐女敗訴，鄭朝方免賠。
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