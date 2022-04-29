前主播罵周刊是「林秉樞幫凶」遭求償10萬 判決結果出爐

鏡週刊去年報導立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，並刊登多張高嘉瑜受傷的照片，前主播郭岱軒在臉書上批評週刊是「林秉樞的幫凶」，呼籲「拒絕購買」雜誌；鏡週刊提告求償10萬元並要求道歉，台北地方法院判郭免賠，可上訴。

郭岱軒曾是中視新聞主播，也擬參選新北市議員；鏡週刊主張，報導高嘉瑜珈報案後，郭岱軒2021年12月11日在臉書發文，「拒絕購買、退訂流出高嘉瑜立委影片的任何雜誌」、「甚至是變成林秉樞的幫兇」、「林秉樞要脅毀掉高，現在影片硬是刊登流出，變成全民偷窺，媒體公器變成武器」。

郭岱軒文章也提到，「這跟當年登劉嘉玲裸照有什麼兩樣」，甚至留言「下架無良周刊」、「這跟《獨家報導》當時送璩XX性愛光碟有什麼不同」。鏡週刊認為，郭言論已侵害公司名譽、商譽及媒體信用，提告求償10萬元並要求下架文章，刊登澄清啟事60天。

郭岱軒反駁，鏡週刊發布高嘉瑜受暴的照片，畫面怵目驚心，報導鉅細彌遺描述林秉樞犯罪過程、高嘉瑜的傷勢，違反週刊自律綱要，也侵害受害者的隱私權，他發文只是表達不滿週刊的行徑，且報導內容是可受公評事項，並無侵害週刊商譽。