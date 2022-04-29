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惡鄰奪命！鐵槌重擊30下害命男子遭判14年6月徒刑
惡鄰奪命！屏東市65歲男子陳建行，因與大樓承租戶45歲男子沈志揚長期不睦，去年8月遭沈男以辣椒水、甩棍襲擊，竟以鐵槌重擊沈男至少30下，再以空心磚接續回擊，使得沈男倒臥血泊不治死亡，屏東地院今天審結，一審依殺人罪判處陳男14年6月徒刑，褫奪公權5年，可上訴。
據了解，陳嫌與沈男平時打零工，分租屏東市自由路一棟大樓的3樓及4樓，但2人素有嫌隙，爭執不斷。去年8月23日清晨5點多，沈男趁陳嫌到一樓洗衣物時，持辣椒水、甩棍襲擊，陳嫌拾起地上鐵鎚竟朝沈男臉部、後腦杓、身體等部位重擊至少30下，之後又雙手抱起地上空心磚重擊沈男頭部。警方獲報趕往，才發現沈男滿身血痕倒地死亡。
屏東地院法官審酌，被告陳建行手段殘忍，警訊時否認有殺人犯意，到法院審理時才坦承犯行，且未與被害人家屬和解，其前科累累，素行並非良好，審結後一審判刑14年6月，褫奪公權5年。
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