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室友確診林秉樞隔離 律師團不滿仍開庭中途退席
林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，但因林秉樞在台北看守所的室友確診，林秉樞目前居家隔離，無法出庭亦無法視訊參與開庭，林的辯護人認為林秉樞無法出庭會影響他的權益，開庭途中決定退席。
林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，本月21日裁定再羈押禁見2個月。
今新北地院再開準備程序庭，林秉樞因同住室友確診，目前被北所居家隔離無法出庭也無法視訊參與開庭，林的辯護人認為這樣會影響林秉樞權益，向法院聲明異議，要求停止開庭。
法官考量即使林秉樞不在，依舊可以檢視證據，以汰除年代久遠、顯然與案件無關的物證，裁定繼續開庭，林秉樞的辯護人則認為沒讓當事人看過證據，不會清楚哪些物證中有利於林秉樞的證據，無法接受法院選擇繼續開庭，決定在開庭途中退席。
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