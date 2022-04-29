花蓮縣前教育處長收賄8萬元洩密 一審重判10年6個月

花蓮縣政府前教育處長李裕仁捲入採購弊案，收賄8萬餘元遭起訴，歷經1年多審理，花蓮地方法院今天下午一審宣判，李裕仁被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，重判10年6個月徒刑、褫奪公權5年，另涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，判刑6月，可易科罰金。

同案被告，花蓮縣體育會理事長汪錦德、白手套廠商陳金源，共同犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，分別被判處有期徒刑4月，可易科罰金；另兩人還犯非公務員與公務員共同犯違背職務收受賄賂罪，各被判刑7年、褫奪公權4年。犯罪所得汪錦德4萬元、陳金源4萬1500元均沒收，全案可上訴。

檢調前年6月著手偵辦此案，查出李裕仁於2018年間，擔任花蓮縣教育處副處長時，夥同汪錦德等人，捲入鯉魚潭水上運動訓練基地工程、縣立棒球場整建等3個採購弊案。李洩漏採購底標等資料，還收受廠商賄款8萬1500元，以此方式圖利廠商30萬元，花蓮地檢署檢察官前年8月依貪汙、洩密罪，將李裕仁等3人提起公訴。

李裕仁因此案被羈押8個月，期間3次提出交保，都因法官考量審理終結前不排除有串供、滅證的可能而駁回，直到去年3月才以100萬元交保，低調回縣府擔任祕書。