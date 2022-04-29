警開槍抓毒販認錯人 二審民眾獲判國賠68萬餘元

中山警分局員警查緝毒品認錯人，對民車開槍、衝撞，釀民眾車輛受損及楊姓男子、侯姓女子受傷。高等法院今天判中山警分局賠償楊男、侯女共新台幣68萬餘元。楊男、侯女可上訴。

全案起於，刑事局國際科為偵辦峯哥集團跨境運輸毒品案，民國108年8月12日凌晨偕同台北市警察局中山、松山警分局共組專案小組實施查緝行動，到新北市林口區文化北路一帶追查上游主嫌。

楊姓男子當時駕車載侯姓女子下班返家，行經林口區文化北路2段與福林路交叉路口等待紅綠燈時，警方2輛休旅車攔住去路，休旅車上便衣員警下車大聲吆喝、命令2人下車，楊男立即駕車離開。

中山警分局周姓員警朝楊男車輛開槍，另一輛警方廂型車衝撞楊男車輛，員警隨後打破擋風玻璃逮捕2人，過程中造成楊男、侯女身上多處受傷。警方後來發現抓錯人才放人。

楊男、侯女主張，警方未出示證件及表明身分，楊男誤以為黑道尋仇才駕車離開，警方執勤違法，楊男向內政部、刑事局、台北市政府、中山警分局求償修車費、醫藥費及精神慰撫金共105萬餘元；侯女則求償100萬餘元。

一審的台北地方法院審理後，認定中山警分局員警違反警察職權行使法及警械使用條例，判決台北市政府、中山警分局應賠車輛修繕費3萬餘元；中山警分局須賠償楊男、侯女各15萬餘元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，中山警分局員警著便衣執行勤務，攔查超過3分鐘，未主動表明身分及攔查事由，違反警察職權行使法及警械使用條例，應負國家賠償責任。

二審判中山警分局應賠償侯女精神慰撫金30萬元、醫療費2800元，另賠償楊男精神慰撫金35萬元、醫療費用3164元、車損修復費用3萬1786元。

但二審認為，台北市政府免負賠償責任，改判北市府免賠，僅中山警分局須賠償。由於中山警分局上訴的利益不超過150萬元，依法不得上訴，楊男、侯女仍可上訴。