院檢大戰！劍青檢改用詞「粗鄙聳動」司法院：遺憾惋惜

最高法院大法庭裁定被告是否構成累犯而加重其刑，應由檢察官舉證，再由法院調查與辯論，引發「院檢大戰」。劍青檢改今再度發聲明指責最高法院新聞稿逾越大法庭裁定，要求司法院盡速啟動行政調查或移付懲戒；司法院指出，檢察官團體以粗鄙聳動用語指責大法庭裁定，深表遺憾、惋惜，盼回歸理性討論。

司法院指出，我國刑事訴訟從半世紀前的職權主義，逐漸轉為當事人主義，目的是讓法院居於更為公正、不偏不倚的地位，得以公平裁斷紛爭、保障人民權益；與此同時，證明被告犯罪的責任則應交由檢察官全權負責。

司法院表示，大法庭制度主要是在統一法律見解、解決裁判歧異，讓法院判決更具有可預測性與可遵循性，此是司法改革的重要成果，大法庭制度2019年7月4日施行以來，確實發揮成效。

再者，大法庭裁定代表終審法院各審判庭的多數意見，影響深遠，更是研究實務見解發展的重要資料，各界對於大法庭裁定有任何意見或建議，都是促進法學進步的動力，司法院身為最高司法機關，表示尊重與歡迎。

司法院指出，但有部分檢察官團體針對大法庭裁定，以「自私」、「無知」、「生雞蛋無、放雞屎有（台語）」、「傲慢」、「令人作噁」等粗鄙聳動用語指責，無助於理性討論，深表遺憾與惋惜，希望各界能夠回歸理性討論，一起謀求法制進步，攜手達成實現公平正義、維護人民權益的法律人使命。

司法院認為，依「司法院及所屬機關新聞發布作業要點規定」，各機關的新聞稿經首長或得授權人審閱後，得對外發布，故內容是否正確妥適，宜由所屬機關確認。

劍青檢改今三度發聲明，指責最高法院昨日回應的新聞稿內容，逾越大法庭裁定，認為法院行政逾越界線、干預審判，「撰稿者指點江山，狂妄至極」，呼籲各級法院完全不用理會新聞稿撰稿人的創見，要求司法院盡速啟動行政調查懲處、個案評鑑或懲戒程序，避免禍害台灣司法。

劍青檢改認為，最高法院新聞稿帶頭作亂，自行胡亂添加內容，新聞稿撰寫者若是大法庭審判庭的審判長或庭員，已涉嫌違反「法官不語」及法官倫理規範，可能構成法官個案評鑑事由，請司法院或最高法院啟動個案評鑑調查。