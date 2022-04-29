「真好玩」手遊董座周玄昆 涉掏空公司上億遭聲押禁見

興櫃公司真好玩娛樂科技（8491）董事長周玄昆、前行銷長郭明琪，疑與愛因斯坦金融科技公司負責人林上紘合作，利用墊高廣告費用、虛報廣告費用等方法，掏空真好玩1億4百多萬元，新北地檢署黑金組檢察官周懿君昨天指揮調查局新北市調處兵分13路搜索，帶回周等3人，檢方複訊後聲押禁見周、郭，林男則交保100萬元。

真好玩娛樂科技為台灣前五大手遊公司；林上紘曾是NOWnews董事長，旗下另有愛因斯坦金融科技公司。

檢調調查，周玄昆與郭明琪2014年起，與林上紘合作，利用墊高廣告費用或製作假廣告費用的方式，製造真好玩公司支出廣告費用給林的公司假象，讓林男抽取6.5%至10%的處理費後，再將錢匯回周、劉兩人私人戶頭，藉此掏空真好玩公司並將錢洗淨，目前清查涉案金額高達1億4百萬餘元。

檢調接獲線報，蒐證近一年後昨天行動，兵分13路搜索真好玩公司與周等3人住所，帶回3人並查扣電腦主機、手機、文件等物證，另扣押3人名下不動產、股票、香奈兒名牌包等財產。