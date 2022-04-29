快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六旬醋男持刀砍殺情敵 法院這理由未判死刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓男子不滿馬姓前女友分手後與林姓男子交往同居，去年持板手擊破玻璃門闖入馬女在楠梓的住處，又持水果刀砍傷馬女、砍殺林男，遭檢方求處死刑。地院認為陳男素行不佳，犯行兇殘，但考量若他假釋已屬垂暮之年，再犯率不高，將他依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳男與馬女原為同居男女朋友，2020年10月間分手，分手後，仍與陳男出遊，馬曾以購屋缺錢為由，接受陳5萬元協助，隨後陳發現林男介入他與馬的感情，令他認為，不僅情感上遭背叛還被騙錢，心生怨懟。

陳男曾跟蹤林男並拍攝照片，還將照片貼在馬女住處樓下，並加註文字指摘林男介入他人感情，還打電話或傳送LINE訊息恐嚇馬女，又在她的臉書貼文留言劈腿等騷擾言論。

直到陳男去年7月3日傍晚6時50分許，持扳手擊破馬女住處大門玻璃後，闖入屋內，持水果刀揮砍傷害馬女，林男見狀上前制止，反遭不斷持刀刺擊殺害，頭、頸、胸、背及左右手，共造成43處銳器傷，最終因左臂動脈遭刺斷而大量出血死亡。檢方去年9月審結，將他依殺人罪嫌求處死刑。

地院認為，陳男以扳手擊破住處大門侵入其內，又持刀傷害馬女、殺害林男，手段兇殘，嚴重破壞居住安寧，造成社會恐慌，且曾有恐嚇取財未遂及持刀傷人的傷害前科，素行不佳。

陳男犯後僅坦承刺傷馬女、林男僅有傷害故意，態度避重就輕，且未合理賠償馬、林雙方家屬，也未能獲得諒解；檢方去年9月審結，將他依殺人罪嫌求處死刑。

地院考量，陳男尚非毫無教化矯正的可能，另陳現年已年逾65歲，若經監所矯正後有悔改獲假釋也屬垂暮之年，再犯風險不高；經審理，將他依傷害罪，處1年有期徒，又犯殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，應執行無期徒刑，全案仍可上訴。

林男的女兒訴請賠償喪葬費、慰撫金等項目共182萬6975元，林的父母，也訴請陳男賠償共330萬1577元扶養費、慰撫金等項目，移送橋頭地院民事庭審理。

高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。圖／聯合報系資料照

殺人 分手 死刑

延伸閱讀

醋男不滿前女友另結新歡 持刀砍殺情敵遭判無期徒刑

男深夜無故持球棒走在路上 辯「為了防身」遭罰6千

連殺少女、證人恐怖「雙桶屍」案 主嫌徐德益遭判死刑

嘉市議員戴寧聲請具保停押 再被地院駁回

相關新聞

開記者會質疑徐欣瑩送白米是賄選 法院判鄭朝方免賠

前民國黨主席徐欣瑩指控參選第18屆新竹縣縣長時，代表民進黨參選的鄭朝方開記者會質疑她送白米是賄選行為，侵害名譽權，要求鄭...

前主播罵周刊是「林秉樞幫凶」遭求償10萬 判決結果出爐

鏡週刊去年報導立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，並刊登多張高嘉瑜受傷的照片，前主播郭岱軒在臉書上批評週刊是「林秉樞的幫凶」，呼...

惡鄰奪命！鐵槌重擊30下害命男子遭判14年6月徒刑

惡鄰奪命！屏東市65歲男子陳建行，因與大樓承租戶45歲男子沈志揚長期不睦，去年8月遭沈男以辣椒水、甩棍襲擊，竟以鐵槌重擊...

邱毅罵李敖兒「骯髒、不肖子」 法院判他要賠10萬元

前立委邱毅3年前在大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」...

室友確診林秉樞隔離 律師團不滿仍開庭中途退席

林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，但因林秉樞在台北看守所的室友確診，林秉樞目前居家隔離，無法...

花蓮縣前教育處長收賄8萬元洩密 一審重判10年6個月

花蓮縣政府前教育處長李裕仁捲入採購弊案，收賄8萬餘元遭起訴，歷經1年多審理，花蓮地方法院今天下午一審宣判，李裕仁被依貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。