六旬醋男持刀砍殺情敵 法院這理由未判死刑

高雄陳姓男子不滿馬姓前女友分手後與林姓男子交往同居，去年持板手擊破玻璃門闖入馬女在楠梓的住處，又持水果刀砍傷馬女、砍殺林男，遭檢方求處死刑。地院認為陳男素行不佳，犯行兇殘，但考量若他假釋已屬垂暮之年，再犯率不高，將他依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳男與馬女原為同居男女朋友，2020年10月間分手，分手後，仍與陳男出遊，馬曾以購屋缺錢為由，接受陳5萬元協助，隨後陳發現林男介入他與馬的感情，令他認為，不僅情感上遭背叛還被騙錢，心生怨懟。

陳男曾跟蹤林男並拍攝照片，還將照片貼在馬女住處樓下，並加註文字指摘林男介入他人感情，還打電話或傳送LINE訊息恐嚇馬女，又在她的臉書貼文留言劈腿等騷擾言論。

直到陳男去年7月3日傍晚6時50分許，持扳手擊破馬女住處大門玻璃後，闖入屋內，持水果刀揮砍傷害馬女，林男見狀上前制止，反遭不斷持刀刺擊殺害，頭、頸、胸、背及左右手，共造成43處銳器傷，最終因左臂動脈遭刺斷而大量出血死亡。檢方去年9月審結，將他依殺人罪嫌求處死刑。

地院認為，陳男以扳手擊破住處大門侵入其內，又持刀傷害馬女、殺害林男，手段兇殘，嚴重破壞居住安寧，造成社會恐慌，且曾有恐嚇取財未遂及持刀傷人的傷害前科，素行不佳。

陳男犯後僅坦承刺傷馬女、林男僅有傷害故意，態度避重就輕，且未合理賠償馬、林雙方家屬，也未能獲得諒解；檢方去年9月審結，將他依殺人罪嫌求處死刑。

地院考量，陳男尚非毫無教化矯正的可能，另陳現年已年逾65歲，若經監所矯正後有悔改獲假釋也屬垂暮之年，再犯風險不高；經審理，將他依傷害罪，處1年有期徒，又犯殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，應執行無期徒刑，全案仍可上訴。