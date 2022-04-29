網路徵婚引熱議⋯她拿到iPhone13就消失 屏東男怒告詐欺

屏東一名伍姓男子在網路徵婚，開出交友成功送iPhone，結婚生子送房子優渥條件，一名桃園黃姓女子主動聯繫，伍男說，兩人第二次碰面就送市價3萬7600元新手機，「她還開車載我去摩鐵」，未料女子後來又索求金戒指，上周說車貸沒付心情不好，他一追問細節女子卻人間蒸發。讓伍男一氣報警，怒告詐欺。

42歲的伍男，4月7日在臉書《爆廢公社》PO出3張自宅照，發文稱「這是我家，房子三間，土地兩筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13乙支」。

隔天他加碼Po出2張日本北海道的樓房外觀圖，並稱，「《徵老婆文》只要結婚生子，生一個送北海道房子一間」。

兩篇徵婚文曝光後引發熱議，陸續有8名女子表達交往意願，伍男選擇一名住在桃園的黃姓女子。4月10日兩人在桃園第一次接觸，一起吃了知名麻辣「海底撈」，伍男說，「當天吃完她還跟我AA制（意指平均分擔費用），讓我覺得這女孩很不錯。」

但4月17日兩人再度碰面，黃女事前就傳訊息問，吃完飯去買iPhone 13好嗎？伍男認為，既然兩人有意交往就該說話算話，吃完飯刷卡3萬7600元買了最搶手的iPhone 13松嶺青新機，「當天她還主動載我去摩鐵」。

再隔一周兩人於4月24日第三次碰面，伍男說，沒碰面前黃女就口頭跟他要一個金戒指以為紀念，他傳了一張戒指照問她喜不喜歡，但黃女卻回傳一張要價2萬多元的對戒照。兩人後來討論約會吃什麼，黃女卻說車貸還沒繳沒心情，伍關心詢問車貸細節，沒想到LINE跟臉書同步被鎖，黃女就此人間蒸發。