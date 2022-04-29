遠東新世紀爆內鬼 前貿易副理致損失3.2億元遭起訴

遠東新世紀公司李姓前副理被控自2008年至2016年間，私下允諾給日本客戶高額回饋金，陸續以貨品異常需退貨、運費補償、客訴補償為由，冒蓋公司核章，共造成遠東3億2354萬多元損失。台北地檢署今依背信、偽造文書等罪起訴他。

起訴指出，李姓男子原任遠東紡織（更名為遠東新世紀）化纖總部固聚事業部貿易部副理，負責銷售遠東紡織及子公司FEPI酯粒產品給日本北海公司及子公司Hokuyo公司。

遠東公司於2008年間為拓展與日本北海公司酯粒交易，與北海公司、Hokuyo公司簽約，內容約定Hokuyo公司於2008年4月至2009年3月31日期間，於各階段向遠東公司採購數量達約定數額後，遠東公司將給予Hokuyo公司回饋金。

檢方調查，李男在未經遠東公司或FEPI公司授權下，承諾北海公司、Hokuyo公司員工，將給予超過應得的回饋金，並以違背職務的方式讓Hokuyo公司得以回饋金抵扣貨款。