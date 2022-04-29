聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠東新世紀爆內鬼 前貿易副理致損失3.2億元遭起訴
遠東新世紀公司李姓前副理被控自2008年至2016年間，私下允諾給日本客戶高額回饋金，陸續以貨品異常需退貨、運費補償、客訴補償為由，冒蓋公司核章，共造成遠東3億2354萬多元損失。台北地檢署今依背信、偽造文書等罪起訴他。
起訴指出，李姓男子原任遠東紡織（更名為遠東新世紀）化纖總部固聚事業部貿易部副理，負責銷售遠東紡織及子公司FEPI酯粒產品給日本北海公司及子公司Hokuyo公司。
遠東公司於2008年間為拓展與日本北海公司酯粒交易，與北海公司、Hokuyo公司簽約，內容約定Hokuyo公司於2008年4月至2009年3月31日期間，於各階段向遠東公司採購數量達約定數額後，遠東公司將給予Hokuyo公司回饋金。
檢方調查，李男在未經遠東公司或FEPI公司授權下，承諾北海公司、Hokuyo公司員工，將給予超過應得的回饋金，並以違背職務的方式讓Hokuyo公司得以回饋金抵扣貨款。
檢方查出，李男在雙方合約期滿後，在遠東公司及FEPI公司未與Hokuyo公司簽訂任何回饋金合約的情況下，於2008年至2016年間擅自給予Hokuyo公司回饋金，讓遠東公司、FEPI公司遭受3億2354萬餘元損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言