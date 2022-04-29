被男友罵太生氣 狠女友竟點燃棉被活活燒死他

台中周姓女子和陳姓街友交往時，因不滿遭陳辱罵趁對方睡覺點火燒棉被，害陳遭火焚慘死，檢方依殺人罪嫌起訴周，一審認為周就算想報復但無殺人動機，改依傷害致死罪判她9年10月，周上訴求輕判，二審以她精神狀態、情節，都不符刑法第19條、59條減刑要件，予以駁回，仍可上訴。

檢方起訴指出，周女、陳男常常住在太平區一江橋下，去年1月22日陳命周去買米酒、熱湯，酒後又想撫摸她被拒絕，就叫她離開表示自己想睡覺，周女認為陳朝她大小聲、亂摸，竟趁著陳入睡時拿打火機點燃他棉被後隨即逃離回家盥洗。

周隔天凌晨3點多回到橋下，這才發現陳男遭火焚灼傷倒臥在地，當時痛苦向周求救要她幫叫救護車，但周卻不理回又離開，一早7點多才打110說「看到有人快死了」需要救護車，消防緊急將陳送醫，最終仍因全身燒燙傷達27％、嗆傷不治死亡。

檢方認為周女主觀有殺人意圖，偵結依殺人罪嫌起訴她；台中地院一審時，周女坦承不諱，表示因為陳男罵她，自己一時氣憤才會點火，並有監視器、相驗證明等佐證。

一審指出，周、陳之前沒有深仇大恨，就算周不滿陳口氣有報復動機，但衡情應不會因此細故就驟下殺機，而非要致陳男於死地步，且周中間回去察看因緊張才沒幫叫救護車，也是常人趨吉避凶天性，同樣難認她有殺人犯意，直到早上仍有報案，可見有對陳救護之意。

一審認為，周應是基於教訓意圖才點火，主觀上沒有戕害他人生命犯意，應論傷害致死罪；另周領有中度精神障礙證明，發病長達20年，辯護人也替她提精神抗辯，但法院囑託精神鑑定，結果認為周案發時並無不能辨識或顯著降低，依傷害致死罪判她9年10月。

周不服上訴，爭執醫院精神鑑定內容，也主張她犯後坦承、無避重就輕，也願意和陳家屬和解因對方無意願才破局，自己精神、智能障礙，又長期遭陳辱罵，認為一審量刑過重，請求輕判。