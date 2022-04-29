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檢察官蹺班帶女性上摩鐵罰4月薪水 法院判決理由出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方檢察署前檢察官劉彥君被控上班時間帶女子到摩鐵約會、浮報加班費等，檢察官評鑑委員會認定行為不檢，決議將劉報請法務部移送職務法庭審理。懲戒法院今判劉罰款，數額為任職時最後月俸給總額4個月，大約57萬元，可上訴。

懲戒法院認為，參酌法務部政風小組動態蒐證，認為劉經常性地未核實加班，欠缺自律、敬業精神，顯然悖離檢察官應謹言慎行的倫理規範；

另劉在上班期間駕車外出，載配偶以外的女子前往旅館，共處達1個多小時，外界自會產生有損檢察官的職位榮譽及尊嚴，且損及人民對司法信賴的疑慮。

懲戒法院指出，劉行為嚴重違反職務規定、檢察官倫理規範，情節重大，而劉被政風小組動態蒐證，調任台北地檢署後，仍未改欠缺自律、敬業精神、謹言慎行的行事風格。法院認為，劉未核實加班、男女關係踰矩，易讓社會大眾產生檢察官閒散怠惰、放蕩冶遊的負面觀感，傷害檢察官的職位榮譽與尊嚴，損及司法公信力。

懲戒法院表示，人民服公職不意味要對國家揭露所有隱私，也不因此喪失受憲法保障的權利，且法官、檢察官是人不是神，當然會有七情六慾，政府不宜無端介入他們的私生活或感情世界。但劉既然選擇當檢察官，應認知檢察官獨立行使職責時，享有極大的裁量權限，不應有影響職業倫理、職位尊嚴的行為。

再者，上班期間不得曠職、不假外出，不僅是所有公務人員應一體遵行的請假規則所明定，更是公私立行號從業人員所應奉行的基本行為準則。何況劉已婚，卻不知謹慎行事，甚至與女子在車內有親密舉動，有懲戒的必要。

劉遭蒐證後繳回不符加班時數的費用，並在法院審理時不斷為自己行為表達歉意，表示「我一點都不喜歡當公務員，但我很喜歡當檢察官，因為讓我覺得我做的事情是對社會有用的，我當檢察官兢兢業業10幾年，每一年都在想是不是要繼續待下去」、「我很抱歉對機關、檢察體系甚至司法界同仁讓外界產生不良觀感」等。

懲戒法院認為，劉坦白認錯，並體認自己個性不適合公職生活，在遭蒐證前辭去檢察官職務，判決罰款，數額為任職時最後月俸給總額4個月。

懲戒法院。本報資料照片
懲戒法院。本報資料照片

檢察官 加班費 倫理

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