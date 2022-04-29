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林依晨代言服裝品牌爆糾紛 廣告公司亂用照片要賠141萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

林依晨。圖／聯合報系資料照片
林依晨。圖／聯合報系資料照片
女星林依晨前年代言服裝品牌「AVILAS」，但經紀公司周子娛樂指控詮勢廣告公司違約使用未經同意的照片，甚至把前代言人「莎莎」的照片放在同一個廣告，解約後提告求償拍攝報酬、違約金，台北地方法院判詮勢廣告應賠償141萬餘元，可上訴。

周子娛樂2020年12月7日和詮勢廣告簽訂年度產品代言人合約，聘請林依晨擔任AVILAS的代言人；周子娛樂主張，林依晨首次拍攝後，發現AVILAS品牌官網把林依晨照片，和莎莎照片置於同一廣告，並在品牌官網、社群軟體等放已告知「不要使用」的照片，還在官網上合成林依晨與其他代言人、藝人的照片作為廣告，明顯違約。

周子娛樂指出， 公司制止、抗議無效後，以訊息、存證信函向詮勢廣告終止合約，而林依晨已完成首次拍攝，但詮勢廣告至今未給付111萬餘元的報酬，另請求500萬元違約金，共計611萬餘元。

詮勢廣告反駁，林依晨代言照片在AVILAS官網上是以專屬頁面呈現，而該頁面同年12月10日晚間10時許審核通過後，才放到官網上，之後就沒有把莎莎、林依晨的照片放在同一廣告上。

再者，公司沒有使用「未經同意」的照片，也沒有合成其他藝人和林依晨的照片，另林依晨只耗時一天拍攝8套服裝，以給付總價金、原定拍攝4天來計算，公司應給付88萬餘元，此金額沒有超出已支付的訂金142萬元。

法院認為，依照雙方合約、對話記錄等，詮勢廣告只要使用林依晨的照片，應先取得周子娛樂的同意才能發布，且不能造成林依晨的負面評價，而詮勢廣告確實在AVILAS IG和臉書上放有周子娛樂告知「不要使用」的照片。

又合約規定，林依晨是AVILAS唯一代言人，禁止其他代言人或藝人的照片放在同一廣告，而經勘驗AVILAS官網確實曾把林依晨和莎莎的照片放在同一廣告，詮勢廣告已經違約。

判決指出，依照雙方約定總價金為630萬元，且合意分4次拍攝、每次1個工作天，認為周子娛樂請求111萬餘元報酬有理由，另認為500萬元違約金過高，酌減為30萬元才適當，判詮勢廣告應賠償周子娛樂141萬餘元。

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